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納豆跨下「凶鵝」鬥王少偉 動作猥褻遭取笑好噁心

2017/06/09 14:15

王少偉和納豆為《綜藝3國智》犧牲色相穿天鵝裝。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕王少偉和納豆為台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》犧牲色相穿天鵝裝，巧扮成「天鵝王子」，還必需要在30秒內晃動腰際的道具鵝頭達200下，兩人賽前面對面認真討論戰術和抖動技巧、一副胸有成竹的模樣，不料正式開始後納豆表情痛苦邊搖邊喊：「好累！肚子好痛，我覺得我會死掉。」

王少偉和納豆為《綜藝3國智》犧牲色相穿天鵝裝。（台視提供）

奮力想過關的納豆，還因為動作太猥褻遭眾人取笑：「好噁心喔！納豆你媽媽在看電視！」雖然氣喘吁吁，但最後結果卻遠不及目標的一半，兩人當下提出要求再玩一次，沒想到結果卻更慘，王少偉扶著鵝頭不服氣的說：「計步器壞了啦！這隻鵝的頭都撞到要腦震盪了。」李易在一旁趁機補槍：「其實這是整人關卡，你們都被騙了。」

本集「童話挑戰賽」遊戲關卡難度高，開場10位主持人中，只有2人順利提早「下班」，最後一階段王少偉和Spexial風田化身「美人魚」在泳池闖關，兩人頂著一頭詭異藍色假髮，一出場被大家笑稱跟本是「妖怪」。明（10日）晚8點節目播出同時，張立東與瑪麗也將會在「台視 綜藝3國智」粉絲專頁上直播，陪觀眾一起看節目。

王少偉和Spexial風田在《綜藝3國智》頂著一頭詭異藍色假髮。（台視提供）王少偉和Spexial風田在《綜藝3國智》頂著一頭詭異藍色假髮。（台視提供）

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