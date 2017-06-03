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「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻

2017/06/03 12:57

李一花穿著白色低胸背心，辣曬美胸。（翻攝InStyle Korea）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星李一花近年在《請回答》系列扮演媽媽的角色，在《請回答1988》中更飾演朴寶劍的丈母娘，讓人印象深刻，46歲的她保養有方，臉蛋、身材凍齡在最佳狀態，擁有「不老女神」的封號。繼上回她在雜誌《GRAZIA》大曬川字腹肌，這回她再度為雜誌《InStyle》拍攝寫真，不僅辣曬美胸，還露纖腰、美腿，逆天身材讓人讚嘆連連。

李一花穿著黃色短版低胸背心、合身中裙，性感曲線展露無遺。（翻攝InStyle Korea）

李一花身穿白色高衩長裙，小露性感美腿。（翻攝InStyle Korea）

李一花上月赴夏威夷為雜誌拍攝一系列美照，昨《InStyle》公開雜誌照，其中她身穿黃色短版低胸背心，搭配條文合身中裙，不僅性感露酥胸，還展現迷人腰線，另一套她穿著白色高衩長裙，小秀修長美腿，零贅肉的完美身材，令人為之驚艷，辣翻大批粉絲。

46歲的李一花身材苗條，體態完美。（翻攝InStyle Korea）

李一花保養得宜，看不出已經46歲。（翻攝InStyle Korea）

李一花上回拍攝雜誌大秀川字腹肌，令人驚艷。（翻攝自GRAZIA KOREA）

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