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柴克艾弗隆脫口秀大展鋼管神技 讓阿湯哥都看呆了！

2017/06/03 11:25

柴克艾弗隆最近除了在新片《海灘救護隊》中脫衣大秀精壯肌肉，也在脫口秀上大展鋼管神技。（翻攝自Socialite Life）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因演出迪士尼《歌舞青春》而走紅的小鮮肉男星柴克艾弗隆，現在已經不是那個清純的美少年，而是變身為練出冰塊盒結實腹肌的肌肉猛男，最近在新片《海灘救護隊》中更是脫衣大秀健美身材，讓女影迷眼睛大吃冰淇淋，帶給大家一場視覺盛宴。而他最近也作客脫口秀《葛漢諾頓秀》，在當中雖然穿得西裝筆挺，但仍大秀靠雙手橫撐在鋼管上的神技，讓一旁的阿湯哥也看傻了眼。

柴克艾弗隆曾為雜誌照，以雙手橫撐在路邊停車收費碼錶上。（翻攝自GQ）

柴克艾弗隆日前與《神鬼傳奇》的「阿湯哥」湯姆克魯斯和安娜貝爾瓦莉絲一起成為《葛漢諾頓秀》嘉賓，當中主持人葛漢諾頓就拿出一張過去他裸著上半身、在路邊停車收費碼錶上以雙手將自己橫撐起來的照片，好奇問他那是真的還是有鋼索在背後輔助，柴克艾弗隆雖表示那其實是雜誌照外，也招認那是自己真的親自上陣做的、完全沒有使用任何輔助器具。為了驗證柴克艾弗隆所言是真是假，節目組竟真的準備了一根鋼管，要他在現場試一次，柴克艾弗隆雖然因穿著西裝看來有些緊張，最後仍在超嗨派對主題曲《LOW》的伴奏下真的在現場挑戰成功，讓現場爆出熱烈掌聲，阿湯哥更笑著上前與他握手，證明了自己的肌肉不是白練的。

柴克艾弗隆在節目上也於鋼管上再度挑戰這個神技成功。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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