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不甩黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援

2017/06/02 08:18

來自以色列的蓋兒加朵（右）因演出「神力女超人」一角紅遍全球，以色列當地更在摩天大樓外以字幕跑馬燈的方式為她應援（左）。（合成圖，翻攝自‎בא לי סרט臉書、Virtual Jerusalem）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《神力女超人》上映後風靡全球、廣受影評與觀眾好評，不僅為先前負評連連的DC電影爭光，證明DC依然能拍出好看超級英雄電影，也為DC拓展宇宙的未來帶來一線曙光。然而，由於女主角蓋兒加朵是名以色列人，加上又曾於以色列軍方服役過，因此與以色列在政治上有著巨大矛盾與衝突的黎巴嫩，也決定發起針對她主演的《神力女超人》的上映禁令，昨天（1日）該片在試片前的2小時，官方也正式表明立場禁止其上映。然而，黎巴嫩這樣的舉動並無法掩蓋蓋兒加朵與《神力女超人》的成功，以色列更是相當以蓋兒加朵為榮，日前就在當地的一處摩天大樓外，以字幕跑馬燈的方式為她應援，稱她是所有以色列人的驕傲。

以色列當地力捧蓋兒加朵主演的新片《神力女超人》。（翻攝自The Hollywood Reporter）

位在以色列第2大城市特拉維夫（Tel Aviv）的複合式摩天大樓「Azrieli Towers」，日前就在其2棟大樓外，分別以字幕跑馬燈的方式分別寫著：「我們的神力女超人」、「蓋兒加朵，我們很為妳驕傲」，用這樣獨特的方式來為翻身成為「以色列之光」的蓋兒加朵加油打氣，肯定這位同鄉在世界舞台上的付出與努力。對此，以色列新聞網站《Ynet》的記者Amit Cotler就向《TheWrap》表示：「過去（我們）從來沒有這樣做過，以色列人民對蓋兒加朵的愛跟現在已經達到沸騰的程度了」；而另一名在以色列新聞網站《Mako》撰寫專欄的作家Gal Uchovsky也稱：「蓋兒加朵為我們帶來了許多『Nachat』（猶太意第緒語的快樂、驕傲），這裡的人們真的對此感到相當興奮開心」，不難看出蓋兒加朵在故鄉的超高人氣。

「Azrieli Towers」外牆左側寫著「我們的神力女超人」，右側則是「蓋兒加朵，我們很為妳驕傲」。（翻攝自‎בא לי סרט臉書）

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