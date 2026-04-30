林逸欣父親辭世引關注 神級精油膏是否停賣答案曝光

林逸欣（右）去年補辦婚禮時，伴手禮就是林春銘醫師研發的精油膏。（資料照，欣宇宙音樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘辭世消息傳來，外界除感到萬分不捨，也有不少人瘋狂詢問林春銘醫師獨家的「薰衣草精油膏」是否會持續供應？臉書粉絲專頁「林春銘醫師神經醫學網」小編回覆，會將林醫師這份愛與精神傳承下去，因此會「如常供應」。

林春銘研發的精油膏廣受民眾喜愛。（翻攝自林春銘醫師神經醫學網）

73歲的林春明是台南資深神經內科醫師，行醫超過40年，林逸欣今（30）證實父親因攝護腺癌末離世，消息震驚各界。林春銘除在醫界享有盛名外，也因親手調製的薰衣草精油膏、香茅精油膏在網路爆紅，許多網友都說使用薰衣草精油膏後，睡眠比較安穩，一度掀起搶購潮，成為網友心目中必買神物。

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林逸欣證實父親因攝護腺癌末離世，消息震驚各界。（資料照，記者胡舜翔攝）

去年林逸欣補辦婚禮時，就是用父親研發的精油膏當作伴手禮，讓精油膏知名度更上一層樓。如今林春銘離開，粉絲專頁也承諾「林醫師的這份愛與精神，我們會努力傳承下去」，更進一步指出，除非原物料短缺，否則依舊會持續生產。

粉絲得知精油膏販售不受影響後，紛紛留言「謝謝林醫師」、「國民爸爸永存我心」、「謝謝林醫師留給世界的愛」。

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