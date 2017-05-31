千億CEO冒出兔耳朵 裝低齡陪奶茶妹耍萌

「奶茶妹」章澤天（左）和千億富豪老公劉強東（右）。（翻攝自章澤天Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶妹」章澤天自從嫁給「京東商城」執行長劉強東後，就從中國清華大學的校花晉升千億少婦，去年誕下一女後更成為千億人母。不過，章澤天和劉強東的19歲年齡差距一直被網軍戲稱是「老少配」，近日章澤天難得曬出和老公的賣萌照，也慘遭譏諷是「父女合照」。

章澤天（左）和劉強東（右）難得耍萌。（翻攝自章澤天Instagram）

章澤天近日在自己的Instagram上曬出和老公劉強東賣萌的影片，影片中兩人一前一後化身小白兔，還對著鏡頭嘟嘴裝可愛，畫面十分甜蜜。而在章澤天的限時動態中，她更是和劉強東變成無尾熊，對於老公難得拍影片賣萌，章澤天戲稱是「不一樣的東哥」。

章澤天（右）和劉強東（左）育有一女（中）。（翻攝自章澤天Instagram）

對此，許多網軍對此倒是酸度破表，直呼「真像爸爸和女兒」、「父親女兒即視感」、「特效也擋不住劉強東的醜」。不過，也是有許多網軍表示兩人看起來像真愛，只是一個漂亮一個有錢就要被酸，未免也太無辜了。

