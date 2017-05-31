限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

千億CEO冒出兔耳朵 裝低齡陪奶茶妹耍萌

2017/05/31 17:10

「奶茶妹」章澤天（左）和千億富豪老公劉強東（右）。（翻攝自章澤天Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶妹」章澤天自從嫁給「京東商城」執行長劉強東後，就從中國清華大學的校花晉升千億少婦，去年誕下一女後更成為千億人母。不過，章澤天和劉強東的19歲年齡差距一直被網軍戲稱是「老少配」，近日章澤天難得曬出和老公的賣萌照，也慘遭譏諷是「父女合照」。

章澤天（左）和劉強東（右）難得耍萌。（翻攝自章澤天Instagram）

章澤天近日在自己的Instagram上曬出和老公劉強東賣萌的影片，影片中兩人一前一後化身小白兔，還對著鏡頭嘟嘴裝可愛，畫面十分甜蜜。而在章澤天的限時動態中，她更是和劉強東變成無尾熊，對於老公難得拍影片賣萌，章澤天戲稱是「不一樣的東哥」。

章澤天（右）和劉強東（左）育有一女（中）。（翻攝自章澤天Instagram）

對此，許多網軍對此倒是酸度破表，直呼「真像爸爸和女兒」、「父親女兒即視感」、「特效也擋不住劉強東的醜」。不過，也是有許多網軍表示兩人看起來像真愛，只是一個漂亮一個有錢就要被酸，未免也太無辜了。

相關新聞

推薦新聞
（影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴 （影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴
2017/05/31 10:34
陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道 陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道
2017/05/31 10:53
李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是... 李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是...
2017/05/31 09:56
張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎 張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎
2017/05/31 11:44
明知「會被搞更慘」…女主播遭迷姦 不低頭理由鄉民推爆 明知「會被搞更慘」…女主播遭迷姦 不低頭理由鄉民推爆
2017/05/31 14:19
粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬 粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬
2017/05/31 14:51
黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵 黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵
2017/05/31 12:02
《神力女超人》這場戲被推爆 觀眾偷拍被請出戲院 《神力女超人》這場戲被推爆 觀眾偷拍被請出戲院
2017/05/31 12:28
《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台破3300萬 《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台破3300萬
2017/05/31 14:09
一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說 一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說
2017/05/31 12:26
小潘潘婚外情 女上男下打野戰 小潘潘婚外情 女上男下打野戰
2017/05/31 13:12
（影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉 （影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉
2017/05/31 15:03
劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌 劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌
2017/05/31 09:19
詹姆士宣告畢業了！《愛玩客》10年走逾33國 詹姆士宣告畢業了！《愛玩客》10年走逾33國
2017/05/31 12:47
格雷女深溝性感 進入文藝復興宮殿 格雷女深溝性感 進入文藝復興宮殿
2017/05/31 11:21
中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？ 中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？
2017/05/31 10:30
《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬 《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬
2017/05/31 13:44
「少時」秀英散發早春誘惑 現身文藝復興盛典 「少時」秀英散發早春誘惑 現身文藝復興盛典
2017/05/31 11:06
邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉 邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉
2017/05/31 14:14
（獨家）GG真的GG惹！昔男團單車台北→高雄 騎到該邊發腫 （獨家）GG真的GG惹！昔男團單車台北→高雄 騎到該邊發腫
2017/05/31 12:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.