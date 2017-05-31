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UIE宣布退出After school 親筆信感謝粉絲

2017/05/31 16:03

UIE宣布退出女團「After School」。（翻攝自STARNEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「After School」自2009年出道以來，歷經多位團員退團，和新成員加入，成軍8年也推出不少夯曲，但近年卻鮮少回歸歌壇，沒想到今日成員UIE卻突然宣布與經紀公司合約到期不再續約，並從After School「畢業」。

UIE近年專注在戲劇發展。（翻攝自mydaily）

據韓媒《STARNEWS》報導，UIE今日公開親筆信宣布退出After School，UIE表示感覺離剛出道時才沒過多久，不知不覺就已經過了8年，「今後我不再是After School成員UIE，但我永遠不會忘記我曾是After School的畢業生」，並感謝一路支持她的粉絲和成員。After School的經紀公司也表示不管UIE之後在哪裡發展，都會努力為她應援。

After School成軍8年，歷經多位成員退出。（翻攝自After School臉書）

UIE自2009年加入After School後，以歌手兼演員的方式活動，近年UIE則專注在戲劇方面，主演《上流社會》、《結婚契約》等多部戲劇，演技備受肯定。

UIE公開親筆信，宣布從After School畢業。（翻攝自STARNEWS）

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