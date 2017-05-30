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《通靈》拒演傳聞係金ㄟ 她坦承因為這原因

2017/05/30 09:28

茵聲（右）曾因演過太多次閨蜜角色，曾想拒演《通靈少女》。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣公視和HBO合製的電視劇《通靈少女》紅翻天，不僅收視率交出漂亮成績單，討論度也一直居高不下，先前傳出郭書瑤曾拒絕演出女主角謝雅真，但後來遭她否認。不過，拒演傳聞不假，但卻是演出她閨蜜「黃巧薇」的鄭茵聲，她坦言當初看到女主角的原型是只是一般素人，加上已經接連演了很多部戲的閨蜜角色，曾萌生不想演的想法。

茵聲（左）透露第一次見到郭書瑤（右）時，對方反應很冷淡，她曾在心裡抱怨「臭跩瑤」，直到對方主動說看過她的影片，兩人才逐漸變熟悉熱絡。（翻攝自臉書）據《聯合報》報導，以網路紅人「這群人」成員身分在網路上人氣超高的她，因搞笑又率真自然的個性，受邀演出許多電影和電視劇的閨蜜角色，演到被封「台灣好閨蜜」，但她接到《通靈少女》邀約時，她坦言擔心形象就此定型，抱著「不上也罷」的心態去試鏡，之後又看到女主角的原型只是素人，就更不想演出了，因為演過太多次配角，她直言：「還是想演女主角。」但她認真看過劇本後，認為題材很特別，才決定要放手一搏，另外她還分享，第一次到片場見到瑤瑤時，對方低頭滑手機，反應超冷淡，她曾在心裡抱怨：「臭跩瑤！」直到瑤瑤主動說自己有看過「這群人」的影片，2人才逐漸變得熱絡。

 

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