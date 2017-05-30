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李東健軋戲結婚兩頭忙 撂話「睡不飽也要辦婚禮」

2017/05/30 07:04

延宇振（左起）、朴敏英、李東健出席新劇《七日的王妃》記者會。（KKTV提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕由朴敏英、延宇振、李東健主演韓劇《七日的王妃》29日舉辦記者會，李東健先前與小2歲女星趙允熙閃婚，他日前對外宣布該劇殺青後，會立刻補辦婚禮，讓老婆當美麗新娘，屆時籌備婚禮與拍戲勢必讓他蠟燭兩頭燒。記者會，他被問到是否忙不過來，笑說：「就算睡眠不足，我也會好好完成拍戲和婚禮這人生中的兩件大事，謝謝大家的關心。」

劇中李東健飾演朝鮮歷史上有名的暴君燕山君，演員好友金知碩也在今年另一部韓劇《逆賊：偷百姓的盜賊》中飾演同一角色，李東健說：「我刻意不去看他演的燕山君，想演出自己的特色。」他也表示，雖然兩人都是詮釋同一個歷史人物，但因為劇本不同，就會呈現出不一樣的感覺。

李東健出席新劇《七日的王妃》記者會，讓朴敏英摸胸。（KKTV提供）而女主角朴敏英在劇中周旋在延宇振、李東健2大男星中，不論跟誰配對，都獲網友大讚相當登對。對此，她笑稱這是她接過最厚的劇本，大讚雙帥演技好，「李東健、延宇振都是非常會演愛情戲碼的高手，跟他們演戲一點都不擔心！」她表示，李東健在劇中飾演的燕山君，對她就像大哥哥一樣愛護有加，和延宇振則是兩小無猜的青澀愛情，「我的角色會因為兩位男主角而有心境上很大的變化，非常地適合我。」該劇將於6月1日起每週四、五晚間6點在影音平台KKTV上架。

延宇振、朴敏英、李東健出在《七日的王妃》古裝扮相獲觀眾好評。（KKTV提供）

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