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中國女星大鬧迪士尼 園方：嚴重違規者禁止入園

2017/05/25 10:01

黃小蕾和她女兒。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕曾演過電影《人在囧途》、《致青春》和電視劇《射鵰英雄傳》、《天龍八部》的中國女藝人黃小蕾24日在微博上砲轟，表示上海迪士尼樂園「七個小矮人礦山車」的工作人員態度冷漠無情、故意刁難，說她女兒身高不符合規定，拒絕讓她女兒玩遊樂設施。上海迪士尼樂園回應，黃小蕾的態度惡劣，工作人員還被她抓傷頸部和手部。

黃小蕾丈夫和她女兒。（圖擷取自微博）

綜合媒體報導，黃小蕾在微博上表示，23日清晨全家人攜女兒，從北京到上海迪士尼樂園遊玩，由於女兒身高只有98公分，很多遊樂設施都無法參與。後來終於找到「七個小矮人礦山小火車」只要求97公分，女兒符合規定可遊玩，卻被工作人員以小孩有頭髮、穿著鞋、沒站對地方等原因為由故意刁難，女兒也委屈得哭了。

黃小蕾在微博上砲轟上海迪士尼樂園。（圖擷取自微博）

黃小蕾說，對上海迪士尼樂園的服務非常失望，迪士尼工作人員互相包庇、沒有責任心和愛心，根本不配做為孩子服務的工作。

上海迪士尼工作人員指出，黃小蕾當天不聽工作人員勸阻，執意帶著女兒往遊樂設施裡面走，工作人員在阻攔的過程中，被情緒激動的黃小蕾抓傷手臂和脖子。

當天在場的遊客表示，黃小蕾害後面的遊客都沒辦法玩礦山小火車，而且還在雨裡等待十幾分鐘，「小孩身高不到，你還非要玩，是後媽哦？作為一個迪士尼常客，我去過的5、6次遇到的工作人員都很好。人和人之間的善意惡意都是相互的，人家憑什麼挨了罵還要對你微笑？」

上海迪士尼官方回應，希望遊客對工作人員體現基本的尊重和禮貌，若遊客因惡劣舉止而對其他遊客和工作人員的安全造成影響，或是其他違反樂園須知的行為，將會要求遊客立即離園，且禁止其將來再次入園。

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