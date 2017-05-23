（影音）杜琵CP合體！賴雅妍瘦5公斤 陳楚河讚性感

〔記者吳志偉／台北報導〕陳楚河、賴雅妍主演的三立偶像劇《愛上哥們》雖然已下檔1年多，但熱度仍未減退，繼去年3月成功的舉辦了首場台北售票見面會，緊接11月又到大阪會粉絲，今天「杜琵CP」再度合體，公布今年8月12日要再次出征日本，於東京舉辦見面會。

三立「愛上哥們」亞洲巡迴見面會東京場發布會，賴雅妍（左）、陳楚河。（記者陳奕全攝）

由於記者會場地有限，不少粉絲為此特地前一晚就在三立電視台門口排隊，陳楚河與賴雅妍看到現場擠進近200位死忠粉絲，一直大喊「我愛杜琵」，讓他們相當驚訝這部戲的魅力居然可以持續這麼久，兩人宣布東京見面會將於6月1日公布售票資訊，6月6日起正式售票，並且敲擊酒樽象徵祈福，預祝售票成功。

三立「愛上哥們」亞洲巡迴見面會東京場發布會，賴雅妍（左）、陳楚河。（記者陳奕全攝）

賴雅妍當初在戲裡女扮男裝飾演「琵亞諾」一角深受引起很大迴響，更被粉絲們奉為「諾皇」。今天賴雅妍一現身，整個人清瘦不少，她透露從去年冬天開始調整飲食，多以清淡食物為主，加上運動，瘦了約5公斤，陳楚河則大讚她變得好性感，雖然走中性路線，但還是充滿女人味，他笑說是「不良少女的魅力」！

三立「愛上哥們」亞洲巡迴見面會東京場發布會，賴雅妍（左）、陳楚河。（記者陳奕全攝）

兩人為了這次東京演出內容也絞盡腦汁，甚至還位開始就已先吵架，原因是賴雅妍仍有其他事在忙，而陳楚河又是急性子，他笑說：「我希望節目內容是物超所值！」他還提議到時自己能有《灌籃高手》的造型。陳楚河之前因工作腿受傷，目前仍在做復健，他表示因為腿會萎縮，造成雙腿粗細不同，健身時也會多加強腿部訓練。

全球華人影音平台Vidol針對此次《愛上哥們》的東京見面會，也將贈票給「哥粉」，詳情請上Vidol粉絲專頁，另《愛上哥們》東京站記者會完整記錄請至https://goo.gl/xak7CR。

三立「愛上哥們」亞洲巡迴見面會東京場發布會，賴雅妍（左）、陳楚河。（記者陳奕全攝）