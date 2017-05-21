上癮了不退燒！黃景瑜粉絲砸重金這樣應援
2017/05/21 14:52
〔娛樂頻道／綜合報導〕黃景瑜因演出中國BL（Boy love）網路劇《上癮》，在台灣、中國、星馬及南韓迅速竄紅。20日黃景瑜在台灣的粉絲們自掏腰包，在北、中、南五處商圈LED看板為偶像應援，即便與偶像之間隔了一片海，也依舊不減熱情。
黃景瑜粉絲選在520這天為偶像應援，3天砸5萬元，在台北、台中、高雄進行電視牆影片播放活動，各地粉絲趁著周末假日相約前往現場朝聖，看見偶像出現在大螢幕上，令眾人相當興奮，有粉絲表示：「30秒的影片，重覆看2分鐘也不會膩。」還有粉絲在一天之內跑遍北中南的應援點，為的就是以行動支持偶像，主辦單位則表示，舉辦活動區除了團結粉絲，更希望藉由影片播放，讓路人眼熟這位高大帥氣的青年演員。
事實上，在此次應援前，粉絲們也做過捷運看板應援、公車車身照片應援，據悉捷運看板依地點不同，每月3-6萬，而台北公車車身單面每月也要價1萬，電視牆依地點每週平均3萬，台北小巨蛋外牆大面led則是一天就要價5萬元，看來粉絲支持偶像，花重金也絕不手軟。
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