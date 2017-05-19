（圖多）0609當幸福人妻 金素妍性感透視婚紗照曝光

金素妍身穿性感薄紗小露酥胸，婚紗美照曝光讓網友直呼超正。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕36歲的南韓女星金素妍日前與準老公李尚禹，甜蜜飛往維也納拍攝婚紗寫真，今雜誌也公開了這對準新人的婚紗照，其中一張金素妍身穿性感薄紗小露酥胸及香肩躺在床上的美照，更是讓網友直呼：「正翻天！」、「女神！」

金素妍將於下月晉升幸福人妻。（翻攝自Naver）

金素妍去年9月爆出與大她1歲的李尚禹，因合作新劇《家和萬事成》假戲真愛，兩人拍攝《家》劇朝夕相處8個月擦出火花，今年3月底向外界公布將於6月完婚的喜訊，讓粉絲十分開心女神找到幸福歸宿。

36歲的金素妍以韓劇《愛上女主播》成名。（翻攝自Naver）

金素妍以韓劇《愛上女主播》成名，37歲的李尚禹則在《大老婆的反擊》扮演帥氣的本部長打開知名度，兩人將於6月9日在首爾江南某婚宴會館舉行非公開婚禮，僅邀請雙方親友觀禮。

金素妍日前飛往維也納拍攝婚紗照。（翻攝自Naver） 金素妍（右）與李尚禹將在6月9日舉行非公開婚禮。（翻攝自Naver） 金素妍（左）、李尚禹去年因合作韓劇《家和萬事成》來電。（翻攝自Naver） 金素妍（右）認愛李尚半年宣布結婚喜訊。（翻攝自Naver）