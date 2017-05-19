毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影

《聖鬥士星矢》將翻拍成真人版電影，讓粉絲既期待又怕受傷害。（翻攝自網路）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由日本漫畫家車田正美於1985年推出的漫畫《聖鬥士星矢》，隔年就被改編成同名電視動畫播出，不但風靡全日本，也在全世界80多個國家熱播，使這部動漫紅遍世界各地，是不少六、七年級生的經典兒時回憶，主角星矢的絕招「流星拳」更是令人難忘。而由於近年來的電影市場掀起了一波「翻拍舊作」的風氣，現在日本「東映動畫」就決定要與香港「真好電影有限公司」聯手打造《聖鬥士星矢》真人版電影，讓不少死忠粉絲是既期待又怕受傷害。

推出已經超過30年的《聖鬥士星矢》，是不少六、七年級生的兒時回憶。（翻攝自網路）

根據《新浪香港》報導，這部真人版《聖鬥士星矢》電影，目前定名為《Saint Seiya: Knights Of The Zodiac》，全片將採用全英文的對白來呈現，該片由東映動畫的池澤良幸、趙瑞元，以及真好電影總裁陳永雄擔任影片製片人，東映動畫主席、《聖鬥士星矢》動畫片系列導演森下孝三，則將與原作漫畫作者車田正美共同擔任執行製片。

對於這部片的誕生，車田正美大表感慨之情，說道：「這部電將奉獻給那些支持了聖鬥士30年的忠實粉絲以及新生代粉絲，請大家期待《聖鬥士星矢》新篇章。」真好公司總裁陳永雄談到此次合作時，則說道：「能夠和我非常喜歡的東映動畫合作感覺受寵若驚，感謝東映動畫和漫畫作者車田正美先生給予我的信任和支持。」

雖然開拍消息已經確定，不過目前包含5名聖鬥士：星矢、紫龍、冰河、瞬、一輝，還有雅典娜女神等主要人物仍都還不清楚將會由誰來演出，網友及粉絲們看了這個消息後，也已經紛紛猜測這次「中資片御用女星」景甜很有可能會出現，繼續拓展她的「景田電影宇宙」。此外，早在2015年時，范冰冰和韓庚早就曾為宣傳電影《萬物生長》，而在綜藝節目《奔跑吧兄弟》第2季節目中COS了《聖鬥士星矢》主角們，除了戴上紫色假髮扮成「雅典娜女神」的范冰冰外，其他人的造型都慘被酸是「毀童年」，因此現在對於真人版電影不少粉絲真的是害怕成份遠大過於期待，就怕心目中的經典之作會因此被毀了。

范冰冰（後排左二，紫髮者）和韓庚（最前）等人早就曾為宣傳電影，而於2015年在綜藝節目《奔跑吧兄弟》第2季節目中COS了《聖鬥士星矢》主角群。（翻攝自范冰冰微博）