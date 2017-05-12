忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別
2017/05/12 08:22
李敏鎬今天以「社會服務要員」的身份正式入伍，到首爾江南區廳報到上班。（翻攝自TV Daily）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓「長腿歐巴」李敏鎬已經到了必須入伍服兵役的年齡，今天（12日）上午，他也正式到首爾江南區廳報到，首次以「社會服務要員」（公益勤務要員）的普通人身份來「上班」，他將在開始服役後的1年之內，於兵務廳指定的訓練所接受為期四周的訓練，今天即使戴著黑色口罩遮住了帥臉，但是打扮還是十分有型，更親切與在江南區廳前聚集的一票粉絲揮手道別，看起來氣色頗佳。
首爾江南區廳外今天聚集大批粉絲要來送李敏鎬（左二）上班。（翻攝自news1）即便入伍也打扮得十分帥氣的李敏鎬，親切與粉絲們揮手道別。（翻攝自mydaily）
由於李敏鎬過去曾發生2次重大交通事故，在2006年時因車禍導致大腿和腳腕骨骨折，2011年拍攝《城市獵人》時又遭遇車體半損的意外，導致頸部受傷，2次事故讓他在體檢中被判為「公益兵」，於5月12日起以「社會服務要員」身分到首爾江南區廳服役，預計將於2019年5月11日退伍。
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