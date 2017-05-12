限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別

2017/05/12 08:22

李敏鎬今天以「社會服務要員」的身份正式入伍，到首爾江南區廳報到上班。（翻攝自TV Daily）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓「長腿歐巴」李敏鎬已經到了必須入伍服兵役的年齡，今天（12日）上午，他也正式到首爾江南區廳報到，首次以「社會服務要員」（公益勤務要員）的普通人身份來「上班」，他將在開始服役後的1年之內，於兵務廳指定的訓練所接受為期四周的訓練，今天即使戴著黑色口罩遮住了帥臉，但是打扮還是十分有型，更親切與在江南區廳前聚集的一票粉絲揮手道別，看起來氣色頗佳。

首爾江南區廳外今天聚集大批粉絲要來送李敏鎬（左二）上班。（翻攝自news1）即便入伍也打扮得十分帥氣的李敏鎬，親切與粉絲們揮手道別。（翻攝自mydaily）

由於李敏鎬過去曾發生2次重大交通事故，在2006年時因車禍導致大腿和腳腕骨骨折，2011年拍攝《城市獵人》時又遭遇車體半損的意外，導致頸部受傷，2次事故讓他在體檢中被判為「公益兵」，於5月12日起以「社會服務要員」身分到首爾江南區廳服役，預計將於2019年5月11日退伍。

相關新聞

推薦新聞
42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年 42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年
2017/05/12 09:21
雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！ 雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！
2017/05/12 09:19
中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播 中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播
2017/05/12 08:02
防彈少年團夯爆 日本公信榜奪冠 防彈少年團夯爆 日本公信榜奪冠
2017/05/12 07:42
新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
2017/05/12 07:38
《勁爆女子監獄》第5季6月回歸！監獄姊妹放下心結伸張正義 《勁爆女子監獄》第5季6月回歸！監獄姊妹放下心結伸張正義
2017/05/12 07:32
（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾 （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
2017/05/12 07:14
美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出 美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出
2017/05/12 06:26
被爆巴黎嫁小9歲台男 張柏芝10字曝感情狀態 被爆巴黎嫁小9歲台男 張柏芝10字曝感情狀態
2017/05/11 21:39
美國航空也有事？ 男星身穿這款衣服躍上封面 美國航空也有事？ 男星身穿這款衣服躍上封面
2017/05/11 20:40
分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手 分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手
2017/05/11 20:17
洋老公撇小三疑雲 曝對馬雅舒一見鍾情 洋老公撇小三疑雲 曝對馬雅舒一見鍾情
2017/05/11 20:11
頭等房3晚40萬 郭富城灑金寵方媛 頭等房3晚40萬 郭富城灑金寵方媛
2017/05/11 19:19
女高音芮妮弗萊明 美聲祝福媽咪 女高音芮妮弗萊明 美聲祝福媽咪
2017/05/11 19:11
30歲希臘女星陳屍家中 死前曾叫救護車求生 30歲希臘女星陳屍家中 死前曾叫救護車求生
2017/05/11 18:53
布袋寅泰合作INFINITE 印象最深的竟是「X太多」 布袋寅泰合作INFINITE 印象最深的竟是「X太多」
2017/05/11 18:24
楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」 楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」
2017/05/11 18:13
破產歌手五角超級豪宅遭竊 財務危機加劇 破產歌手五角超級豪宅遭竊 財務危機加劇
2017/05/11 18:11
死侍動畫版開拍 成人劇情登上小螢幕 死侍動畫版開拍 成人劇情登上小螢幕
2017/05/11 17:22
（影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」 （影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」
2017/05/11 16:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.