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《星際異攻隊2》全台二連霸！吸金超越首集總票房

2017/05/08 17:22

《星際異攻隊2》再奪上週全台票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》持續在台熱映，繼首週以7000萬登上冠軍寶座後，第2週再以2102萬的成績二連霸，全台票房已達1.12億，正式超越2014年首集《星際異攻隊》的1.01億台灣總票房，吸金力超強。

《星際異攻隊2》全球熱映，讓漫威電影宇宙系列總票房突破110億美金。（迪士尼提供）

《星際異攻隊2》上週末包括北美、中國、南韓、俄羅斯等地大規模上映，海外票房週末進帳1.24億美金（37.18億台幣），全球票房目前已達4.27億美金（128.04億台幣）。也因為《星際異攻隊2》在全球票房表現出色，也讓「漫威電影宇宙」目前15部電影的全球總票房，正式突破110億美金（3298.47億台幣）。電影全台熱映中。

註：漫威電影宇宙目前15部作品依序為：《鋼鐵人》、《無敵浩克》、《鋼鐵人2》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《鋼鐵人3》、《雷神索爾2：黑暗世界》、《美國隊長2：酷寒戰士》、《星際異攻隊》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《蟻人》、《美國隊長3：英雄內戰》、《奇異博士》、《星際異攻隊2》。

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