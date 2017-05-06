談江柏樂摃上索非亞 吳宗憲自爆爸爸曾冥婚

吳宗憲與女兒吳珊儒進棚錄《小明星大跟班》，討論最近熱門的靈媒話題。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕電視劇《通靈少女》超夯，吳宗憲今天（5月6日）進棚錄《小明星大跟班》，並邀請許多靈媒到節目分享經驗，談到最近發生命理師江柏樂不滿前靈媒索菲亞的論點而開砲，吳宗憲表示，自己在信基督教前是無神論者，以個人角度認為：「你要我講真心話就是唬爛的啦！」但不願指明是哪一方唬爛。



吳宗憲不相信有鬼的存在，他說：「世上沒有鬼啊！哪來的鬼？人比鬼可怕，鬼是死掉的人，人是還沒有死的鬼嘛！殊途有同歸，擔心那些幹嘛。」雖然不相信，但吳宗憲透露，過去他的父親曾以冥婚的方式迎娶媽媽的妹妹，認為這個作法並無不妥，也與理念不衝突，「我爸爸娶了我媽媽的妹妹的神主牌，是鬼新娘，那是可信的；娶的用意給活的人感受，她已經離開我們，但我們還是很愛媽媽的妹妹，這個意念是存在、真實的。」

吳宗憲與女兒吳珊儒進棚錄《小明星大跟班》，討論最近熱門的靈媒話題。（中天提供）



另外也聊到女作家林奕含的遭遇，吳宗憲吳宗憲再度呼籲嚴刑峻法的必要性，感嘆地說：「為人師表，發乎於情止乎於禮，如果有的話，讀聖賢書，所學何事？如果有的話就出來，但已經10幾天都沒出來，應該就出不來了，出來就是千夫所指。」表示應該交給司法去還原真相，並會為所有受害人禱告早日走出陰影。

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