小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉...

小布登上夏季版美國《GQ Style》雜誌封面，受訪時首談婚變。（翻攝自GQ Style）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小布」布萊德彼特去年9月與安潔莉娜裘莉驚爆離婚，雙方為6名子女的監護權鬧上法庭、撕破臉，不過戰火近日漸趨和緩。小布日前接受雜誌《GQ Style》專訪，首度聊起婚變內幕，他自曝從大學畢業以來天天喝酒，直到婚後也沒能戒除，酗酒惡習終究導致婚姻失和，離婚後，他才痛定思痛、借調酒癮。

小布登上夏季版美國《GQ Style》雜誌封面，他婚變後身形明顯消瘦、面容憔悴，眼神裡也帶有幾分憂傷。小布受訪時，首度敞開心胸聊婚變，他形容離婚後的生活像是在哀悼「死亡」，坦言離婚是「自作自受」，並透露其中原因是他酗酒成性。

小布登上夏季版美國《GQ Style》雜誌封面，受訪時首談婚變。（翻攝自GQ Style）

小布認為離婚就像賞他一巴掌，不僅失去愛人，也讓他驚覺自己對孩子付出不夠多，他過去鮮少對子女表達他的感受，現在他則想要積極彌補，「我必須做得更多，我要做給他們看。」

小布離婚後已成功戒酒，表示受夠了過去的生活方式，想喝酒就喝蔓越莓汁加氣泡水，自嘲現在有全洛杉磯最乾淨的泌尿道，還說「我的指尖終於再度有感覺」，看來小布在戒酒過後也找回了健康。

小布登上夏季版美國《GQ Style》雜誌封面，受訪時首談婚變。（翻攝自GQ Style）

