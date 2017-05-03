早熟小小彬2度失母愛 瞞爸學校不過母親節

小彬彬（右）和兒子小小彬（左）都是童星出道。（翻攝自小小彬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小彬彬」溫兆宇去年和第二任妻子小君鬧婚變後，女方便帶著親生的兒子「萌萌彬」回娘家，而小彬彬則繼續經營熱炒店的生意。不過，對於兒子小彬彬和迷你彬長期缺乏母愛，小彬彬想到仍不滿落寞，更稱小小彬一直都瞞著自己學校有母親節活動！

小彬彬（後排右）與第二任妻子小君（後排左）分居許久，昔日一家5口的恩愛畫面已不復見。（翻攝自迷你彬臉書）

根據《聯合報》報導，小彬彬近日受訪時坦承，他最近得知其實小小彬的學校每年都有舉辦母親節的活動，只是小小彬一直以來都沒有和自己說也沒有參加，只是一個人打發過去，早熟的行為讓小彬彬非常心疼。後來小彬彬偶然間看到學校通知，才跟兒子開玩笑說要男扮女裝去參加。

小小彬（右）相當早熟，都不告訴小彬彬（左）學校有母親節活動。（翻攝自小小彬臉書）

此外，對於一年未見到妻子小君和三子萌萌彬，小彬彬則表示自己早已經做好心理準備，只等對方簽好離婚協議書，且他也稱由於自己沒有錢，所以小君不會跟他談錢，頂多就是共同監護權或是探視的問題。此外，小彬彬也透露上次跟小君連絡是她看到新聞之後打電話來關心熱炒店的生意，不過目前自己的心態已經心如止水，沒有想要挽回婚姻的意思。