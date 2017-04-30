限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」

2017/04/30 20:34

監製姚經玉在臉書上痛批台北電影節說謊。（翻攝自臉書）

〔記者吳琬婷／台北報導〕台北電影節去年因李烈閃辭主席一職，蒙上陰影，今年又因參賽規則未盡周延惹議。由姚經玉監製、新導演賴國安執導的電影《上岸的魚》原報名本屆參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰；北影因此發聲明表示，電影若完成初審程序，不得以新版本或替換片名重複報名，指該片若撤片將無法再參展。姚經玉則反駁，握有證據證明初審仍未完成，批北影「公然說謊」。 

電影《上岸的魚》原報名本屆台北電影節參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰。（海鵬提供）

北影在聲明中表示，今年台北電影獎自3月23日收件截止後，已於3月底完成初審資格審核，若有任何參賽影片因故取消參賽，將依規定往後不得再重複報名。

但監製姚經玉則指出，4月25日仍收到北影寄來要求補件報名資料的信件，證明初審並未結束，批北影「公然說謊」，也強調北影從來沒有公告過初審時程，作業不透明，憤怒表示「此舉等同打壓台灣新導演，也違背台北電影獎創立初衷」。

台北電影節在官網發聲明，指出電影若完成初審程序，不得以新版本或替換片名重複報名。（翻攝自網路）

對於批評，北影表示雙方對於條文解釋方法不同而造成爭議，北影認知的「完成初審程序」是指資格審查完畢且評審開始看片，該程序3月底就已完成，也無意打壓新導演，之後會開諮詢會後再討論此條文，也會再與姚經玉積極溝通。

相關新聞

推薦新聞
Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神 Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神
2017/04/30 17:14
蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播 蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播
2017/04/30 12:51
爆幼時遭強壓頭碰下體！韓瑜曾出櫃愛上女生 爆幼時遭強壓頭碰下體！韓瑜曾出櫃愛上女生
2017/04/30 16:10
（更新）蔡依林秀挖洞粉紅照 孔劉看到了！ （更新）蔡依林秀挖洞粉紅照 孔劉看到了！
2017/04/30 12:42
孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰 孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰
2017/04/30 14:40
劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉 劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉
2017/04/30 13:03
恭喜！熱狗又當爸 辣模爽曝為他懷7月肚 恭喜！熱狗又當爸 辣模爽曝為他懷7月肚
2017/04/30 17:50
欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」 欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」
2017/04/30 15:01
10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」 10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」
2017/04/30 16:39
金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形 金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形
2017/04/30 17:25
林志玲談母親生病哽咽 喊「想有人照顧」 林志玲談母親生病哽咽 喊「想有人照顧」
2017/04/30 17:20
鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦 鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦
2017/04/30 15:04
金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉 金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉
2017/04/30 18:26
師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍 師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍
2017/04/30 14:17
被小鮮肉當面告白 KIMIKO羞曝XX濕了... 被小鮮肉當面告白 KIMIKO羞曝XX濕了...
2017/04/30 18:59
歌手親妹獻唱 本尊跳出來認輸 歌手親妹獻唱 本尊跳出來認輸
2017/04/30 13:22
紅包場女星為重回演藝圈 硬塞入22腰禮服 紅包場女星為重回演藝圈 硬塞入22腰禮服
2017/04/30 16:20
相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！ 相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！
2017/04/30 14:49
預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！ 預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！
2017/04/30 12:57
愷樂秀川字腹肌 挺D奶曬閨密照 愷樂秀川字腹肌 挺D奶曬閨密照
2017/04/30 18:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.