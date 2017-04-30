去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」

監製姚經玉在臉書上痛批台北電影節說謊。（翻攝自臉書）



〔記者吳琬婷／台北報導〕台北電影節去年因李烈閃辭主席一職，蒙上陰影，今年又因參賽規則未盡周延惹議。由姚經玉監製、新導演賴國安執導的電影《上岸的魚》原報名本屆參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰；北影因此發聲明表示，電影若完成初審程序，不得以新版本或替換片名重複報名，指該片若撤片將無法再參展。姚經玉則反駁，握有證據證明初審仍未完成，批北影「公然說謊」。

電影《上岸的魚》原報名本屆台北電影節參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰。（海鵬提供）

北影在聲明中表示，今年台北電影獎自3月23日收件截止後，已於3月底完成初審資格審核，若有任何參賽影片因故取消參賽，將依規定往後不得再重複報名。

但監製姚經玉則指出，4月25日仍收到北影寄來要求補件報名資料的信件，證明初審並未結束，批北影「公然說謊」，也強調北影從來沒有公告過初審時程，作業不透明，憤怒表示「此舉等同打壓台灣新導演，也違背台北電影獎創立初衷」。

台北電影節在官網發聲明，指出電影若完成初審程序，不得以新版本或替換片名重複報名。（翻攝自網路）



對於批評，北影表示雙方對於條文解釋方法不同而造成爭議，北影認知的「完成初審程序」是指資格審查完畢且評審開始看片，該程序3月底就已完成，也無意打壓新導演，之後會開諮詢會後再討論此條文，也會再與姚經玉積極溝通。