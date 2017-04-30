馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打
2017/04/30 15:19
馮迪索表示未來想要拍一部格魯特（左）的獨立電影，也希望他能在片中與浩克（右）對決。（翻攝自ScreenCrush）
〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威電影《星際異攻隊2》目前在台熱映當中，所有在第一集出現的主演群，這次也再度回歸上陣，其中當然也包含了替這次變成超萌迷你「格魯特寶寶」的男星馮迪索，雖然他在本片依然只有「我是格魯特」這句台詞，但是對角色十分用心的他，還因應變小的格魯特寶寶，在配音時以比平常還高的音調來配，不僅如此，馮迪索甚至擁有想要拍攝格魯特獨立電影的野心，甚至還想要找浩克一起來PK！
馮迪索（中）先前為樹精格魯特（右）配音，這次在《星際異攻隊2》中則繼續為變小的「格魯特寶寶」配音。（翻攝自India Live Today）
馮迪索最近在接受《USA Today》訪問時，就表示：「（導演）詹姆斯岡恩一直希望能拍一部格魯特與火箭浣熊的電影，而我也知道迪士尼一直以來都相當成功，（我預測）他們未來最成功的一張電影海報，會是《格魯特 vs. 浩克》的電影，（全世界）等不及想看了！」其實，去年受訪時，馮迪索就曾透露《復仇者聯盟3：無限之戰》後，觀眾有望能看到一部火箭浣熊與格魯特的電影，他自己也期待看到格魯特與浩克之間的對決；對此‵，導演詹姆斯岡恩則回應：「我愛馮，他總是有一大堆點子，我都不曉得他哪來的這些主意！」雖然還未給出確切回答，但似乎也對這個建議動了心，也許在《復聯3》與《星際異攻隊3》之後，這很有可能轉變為現實也說不定。
馮迪索（右）與導演詹姆斯岡恩（中）感情相當要好。（翻攝自USA Today）
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