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二伯比基尼辣曬蠻腰美尻 蔡阿嘎凍未條說話啦！

2017/04/30 08:15

蔡阿嘎（左）和老婆「二伯」（右）時常在臉書上分享夫妻趣事，甜蜜又逗趣的互動，是網友們的關注焦點。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎因搞笑逗趣的影片與草根形象爆紅，擁有百萬粉絲追隨，去年底升格人夫，娶回初戀情人「二伯」，小倆口結婚後，常在臉書上分享新婚點滴與生活趣事，近日二伯到沙巴旅遊，陸續在臉書分享許多美照，還曬出性感比基尼辣照，和平常總素顏和休閒打扮的她截然不同，網友經驗表示：「太犯規啦！」

二伯到沙巴旅遊，開心分享旅遊美照。（翻攝自臉書）

前天二伯就在臉書曬出一張側面美照，並透露難得出遊的雀躍心情，不過她雖穿著薄荷色比基尼，外頭卻還套著一件連身洋裝，只露出白皙美背讓網友「聞香」，搞笑說：「希望蔡先森看到不要鎖門不讓我回家。」但隔天她仍任性大解放，在海邊換穿上桃紅色比基尼，搭配碧海藍天的美景，直呼：「完全不需要修圖就是那麼美的地方，來過才能體會有多麼漂亮啊！」而照片中的她雖是背影，但S型小蠻腰和三角褲微微露出的臀線，美尻若隱若現，讓這次沒同行的老公蔡阿嘎都忍不住浮出水面留言大讚：「風景其實還好，人比較美！」偷放閃，但仍不改搞笑本性說：「真心不騙！絕非偷做壞事甜言蜜語！」逗趣互動笑翻網友。

二伯在沙巴海邊辣曬比基尼照，大秀S曲線小蠻腰及美尻。（翻攝自臉書）

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