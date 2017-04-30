二伯比基尼辣曬蠻腰美尻 蔡阿嘎凍未條說話啦！
2017/04/30 08:15
蔡阿嘎（左）和老婆「二伯」（右）時常在臉書上分享夫妻趣事，甜蜜又逗趣的互動，是網友們的關注焦點。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎因搞笑逗趣的影片與草根形象爆紅，擁有百萬粉絲追隨，去年底升格人夫，娶回初戀情人「二伯」，小倆口結婚後，常在臉書上分享新婚點滴與生活趣事，近日二伯到沙巴旅遊，陸續在臉書分享許多美照，還曬出性感比基尼辣照，和平常總素顏和休閒打扮的她截然不同，網友經驗表示：「太犯規啦！」
前天二伯就在臉書曬出一張側面美照，並透露難得出遊的雀躍心情，不過她雖穿著薄荷色比基尼，外頭卻還套著一件連身洋裝，只露出白皙美背讓網友「聞香」，搞笑說：「希望蔡先森看到不要鎖門不讓我回家。」但隔天她仍任性大解放，在海邊換穿上桃紅色比基尼，搭配碧海藍天的美景，直呼：「完全不需要修圖就是那麼美的地方，來過才能體會有多麼漂亮啊！」而照片中的她雖是背影，但S型小蠻腰和三角褲微微露出的臀線，美尻若隱若現，讓這次沒同行的老公蔡阿嘎都忍不住浮出水面留言大讚：「風景其實還好，人比較美！」偷放閃，但仍不改搞笑本性說：「真心不騙！絕非偷做壞事甜言蜜語！」逗趣互動笑翻網友。
二伯在沙巴海邊辣曬比基尼照，大秀S曲線小蠻腰及美尻。（翻攝自臉書）
相關新聞
- （影音）只想啪啪啪！蔡阿嘎雪碧共演18禁片 結局噴飯
- 吃醋二伯變迷妹 蔡阿嘎模仿山下智久變這樣
- Hold住敦煌壁畫X光機找病灶
- 二伯回娘家定位監控蔡阿嘎 老公行蹤讓她笑哭
- 蔡阿嘎努力存錢買回老家 盼能與天上阿公分享喜悅
- 壞心情來襲 網紅靠這招解決
- 老婆炫耀合照帥哥 蔡阿嘎回擊超爆笑
- 飛南韓3天撞臉畢書盡 蔡阿嘎自豪變帥了
- 台灣10大超人氣Youtuber出爐 「聖結石」沒上榜？
- 蔡阿嘎飛南韓挺台灣隊 堅拒韓食只吃台灣泡麵
- 台灣星巴克賣比日本貴！蔡阿嘎嚇呆...怒罵「憑什麼」
- 蔡阿嘎拒絕幫忙帶小孩 原因曝光被網讚「暖男無誤！」
- 蔡阿嘎帶你走進時光隧道 20個經典廣告重現
- 為什麼嫁給蔡阿嘎？ 二伯細數老公5大優點
- 妻甜讚「你比木村拓哉帥」 蔡阿嘎無情吐嘈笑翻網友
- 嘎嫂美腿酥胸太火辣 蔡阿嘎婚宴上演「火車便當」
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
- 台北俗都吃錯了 這才是雞肉飯正確吃法！
- 蔡阿嘎2016末告別單身 發EP獻初戀嘎嫂
- 保證沒P圖！蔡阿嘎未婚妻正臉照首曝光
- 世界末日先救誰 蔡阿嘎竟為「它」棄老婆
- 粉絲都來吧！蔡阿嘎婚宴這樣辦超好玩
- 真人版皮卡丘醜斃 蔡阿嘎大玩時事梗
推薦新聞