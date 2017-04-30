帶曾之喬回家見父母 辰亦儒：老爸誇她...

曾之喬（右）與辰亦儒（左）曾傳出緋聞。（華研提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕辰亦儒昨天在西門町舉辦簽唱會，他與「喬喬」曾之喬的緋聞傳了N年，談到年初搬新家，曾帶緋聞女友及一票好友回家見父母，他受訪談到說：「我爸媽只要看到我身邊有不錯的對象，都會誇個一、兩句，會說喬喬很成熟、翁滋蔓很有氣質，但是要我去追誰就太制式化了。」不認喬喬是另一半。

暌違2年半時間，辰亦儒推出全新EP《IN》，他在簽唱會上載歌載舞，麻吉郭品超現身相挺，讓他很感動，透露與郭品超、汪東城有個私人群組，名字叫「人間胸（兇）器」，3個大男人在群組無話不聊，更會傳半身裸照，督促彼此身材。

辰亦儒簽唱會，郭品超到場站台。（記者陳奕全攝）

至於3人是否分享感情世界？郭品超則回：「聊起感情就有點太娘炮，平常不聊這個。」至於今年36歲的辰亦儒，談到老爸仍會催婚，他曾說過希望在38歲完婚，眼看僅剩了2年時間，他笑說：「是想說如果在38歲生小孩，小孩大學畢業了我剛好60歲，但這可遇不可求。」堅稱現在沒戀愛對象。

辰亦儒在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）