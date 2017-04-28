限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明

2017/04/28 17:22

A女。（翻攝自臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕作家A女昨日過世，得年26歲。A女父母今天早上透過出版社貼出聲明，表示女兒將自身遭遇寫成該書，並期許社會能夠更溫暖接納這些曾經受傷的人。由於該聲明被台南市社會局認為違反性侵害防治法，要求出版社限期改善，出版社表示還必須與A女父母溝通，由於貼出聲明是出自父母的意願，目前暫不撤下，目前還與父母溝通中，可能會修改相關文字。


長期遭受重憂鬱症所苦的A女，透過小說書寫父權架構下的社會如何責備被害人，以及精神病患面臨失能失序的無能為力與折磨，文筆尖銳纖細，內容灰暗沉重，但A女透過書寫也洗刷精神病患的汙名，並突顯精神病患者在社會上的困境，今年2月出版後，獲得許多讀者回響與共鳴，讀者隨著文字，與書中主角共苦共痛。


由於聲明中表示書中遭遇從作家A女的經驗出發，聲明貼出後，許多輿論希望A女的父母提告，出版社則表示目前A女雙親並未提到是否提訟，並不清楚A女的家人是否會採取法律行動；另外聲明部分，出版社目前也正在和家人積極溝通，可能會修改相關文字。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

相關新聞

推薦新聞
網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？ 網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？
2017/04/28 11:28
東京遇電車痴漢？雞排妹抱胸怒瞪偷拍郎 東京遇電車痴漢？雞排妹抱胸怒瞪偷拍郎
2017/04/28 12:22
台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為… 台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為…
2017/04/28 17:25
心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛 心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛
2017/04/28 16:34
3年生3胎 甜美港姐母女寫真超萌 3年生3胎 甜美港姐母女寫真超萌
2017/04/28 14:20
劉嘉玲上海億萬豪宅曝光 奢華內裝如藝術館 劉嘉玲上海億萬豪宅曝光 奢華內裝如藝術館
2017/04/28 13:08
Ella愛上小粉紅 產後17天撞臉全智賢 Ella愛上小粉紅 產後17天撞臉全智賢
2017/04/28 15:34
小薰霸氣強吻李沛旭 抓過來先親再說 小薰霸氣強吻李沛旭 抓過來先親再說
2017/04/28 15:59
資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡 資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡
2017/04/28 14:35
女星被爆拍片險喪命 導演證實進過加護病房 女星被爆拍片險喪命 導演證實進過加護病房
2017/04/28 10:23
（影音）喪屍來襲！孔劉拋父母選擇「它」笑翻全場 （影音）喪屍來襲！孔劉拋父母選擇「它」笑翻全場
2017/04/28 15:29
林心如深山野放 談這個曝露年紀 林心如深山野放 談這個曝露年紀
2017/04/28 16:21
67歲變性人想找小鮮肉「破處」 不介意養小白臉 67歲變性人想找小鮮肉「破處」 不介意養小白臉
2017/04/28 10:48
曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明 曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明
2017/04/28 17:22
男星年近6旬不放棄 努力拚「做人」 男星年近6旬不放棄 努力拚「做人」
2017/04/28 09:55
才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫 才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫
2017/04/28 17:55
也是憂鬱症過來人 女主播不捨才女作家「想擁抱這女孩」 也是憂鬱症過來人 女主播不捨才女作家「想擁抱這女孩」
2017/04/28 16:40
孔劉自爆心情憂鬱下雨？謝孔太太10分鐘創紀錄 孔劉自爆心情憂鬱下雨？謝孔太太10分鐘創紀錄
2017/04/28 15:57
告別大學生形象 LuLu自爆交過16個男友 告別大學生形象 LuLu自爆交過16個男友
2017/04/28 14:14
（影音）LuLu不只蜜大腿 性感腰線煞氣登封 （影音）LuLu不只蜜大腿 性感腰線煞氣登封
2017/04/28 13:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.