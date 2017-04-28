曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明

A女。（翻攝自臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕作家A女昨日過世，得年26歲。A女父母今天早上透過出版社貼出聲明，表示女兒將自身遭遇寫成該書，並期許社會能夠更溫暖接納這些曾經受傷的人。由於該聲明被台南市社會局認為違反性侵害防治法，要求出版社限期改善，出版社表示還必須與A女父母溝通，由於貼出聲明是出自父母的意願，目前暫不撤下，目前還與父母溝通中，可能會修改相關文字。



長期遭受重憂鬱症所苦的A女，透過小說書寫父權架構下的社會如何責備被害人，以及精神病患面臨失能失序的無能為力與折磨，文筆尖銳纖細，內容灰暗沉重，但A女透過書寫也洗刷精神病患的汙名，並突顯精神病患者在社會上的困境，今年2月出版後，獲得許多讀者回響與共鳴，讀者隨著文字，與書中主角共苦共痛。



由於聲明中表示書中遭遇從作家A女的經驗出發，聲明貼出後，許多輿論希望A女的父母提告，出版社則表示目前A女雙親並未提到是否提訟，並不清楚A女的家人是否會採取法律行動；另外聲明部分，出版社目前也正在和家人積極溝通，可能會修改相關文字。

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