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林奕含父母發聲明 希望未來不要再有房思琪

2017/04/28 10:08

《房思琪的初戀樂園》作者林奕含驚傳過世，得年26歲。（翻攝自林奕含臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕著有《房思琪的初戀樂園》作家林奕含過世，得年26歲，她用纖細到近乎殘酷的精準文筆，描述社會父權架構如何壓迫女性，以及精神病患面臨的折磨與苦難，試圖以小說為精神病患洗刷汙名化，獲得許多讀者回響與共鳴，昨日她過世消息傳出後，文壇一片惋惜，林奕含的父母也由出版社發出聲明表示，該書是女兒從自身經驗出發撰寫，希望未來不要再有第2個房思琪。

林奕含父母聲明如下：

各位好友：

謝謝大家的不捨....

我們夫妻有幾句話想說..

（1）奕含這些日子以來的痛苦，纠纒著她的夢饜，也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8－9年前的誘姦。

（2）房思琪的初戀樂園，是奕含在年輕時，被一個補習班名師誘姦後，引發痛苦憂鬱的真實記錄和心理描寫。

（3）書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。

（4）她寫書的目的，是希望社會上不要再有第二個房思琪，希望天下的父母、善良的男孩、女孩和男人，都能用溫柔和溫暖的心靈來一起保護房思琪們。

（5）我們的孩子離開了，我們再也聽不到她再叫我們一聲：比比和媽咪，但希望大家都能記得她可愛的様子。

（6）最後，如果大家不捨奕含，請大家幫我把我和嘉芳的心聲，用各種方法，FB、Line、Instangram....傳給臺灣每一個人，然後幫我們夫妻買奕含的書，去給每一個需要幫助的父母和孩子看！千萬個真心的感謝大家！

林炳煌、賴嘉芳 2017-04-28凌晨

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