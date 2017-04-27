房思琪永遠在樂園了 作家林奕含過世

《房思琪的初戀樂園》作者林奕含驚傳過世，得年26歲。（翻攝自林奕含臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕描述升學壓力與精神病患承受折磨苦難的小說《房思琪的初戀樂園》，年初上市以來已進入第5刷，但年僅26歲的該書作家林奕含卻驚傳過世，作家陳芳明在臉書貼文表示林奕含過世，出版該書的游擊文化證實作者死訊，但林奕含過世的時間與狀況並不清楚，須等林奕含的家人同意並確定後，再待家屬意見後才決定是否對外說明。

林奕含當年學測考滿級分，今年26歲的她驚傳過世。（資料照，記者黃文鍠攝）

林奕含畢業於台南女中，曾經是該校唯一75級分的學生，她也是台南皮膚科名醫林炳煌的女兒。林奕含考上醫學系，因罹患憂鬱症僅念兩週就休學，之後重考上政大中文系，大三時病情反覆而再度休學。林奕含在臉書與書中並不避諱自己曾經罹患憂鬱症，包含從16歲起就必須每週兩次固定從台南搭高鐵北上至台北的精神科接受診療，她也曾經不解，為什麼要「特別從台南到台北就醫」，她的小說《房思琪的初戀樂園》文字纖細精準，打動不少讀者的心，她也透過小說試圖為精神病患洗刷汙名化。



林奕含直到昨天仍在臉書發文，是韓星太妍粉絲的她，就在臉書徵求太妍台北演唱會的門票。林奕含的過世消息傳開後，她曾在政大的老師、作家陳芳明表示震驚不捨，直呼：「這樣的雨天，這樣的不告而別，我如何能夠接受。」



不過陳芳明發出貼文後，近晚上11點又將該則貼文刪除。