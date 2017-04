布蘭妮6/13來台演唱 官方海報釋出

美國樂壇天后「小甜甜」布蘭妮將於6月13日首度在台開唱。(IME TW提供)

〔娛樂頻道/綜合報導〕美國樂壇天后「小甜甜」布蘭妮暌違19年確定首度來台。主辦單位「IME TW」稍早在臉書釋出台灣官方海報,演唱會時間確定於6月13日晚間8點在台北南港展覽館開唱,消息一出粉絲紛紛留言直呼興奮,不過購票詳情則還要再等等,主辦單位表示預計下周公布。

布蘭妮1999年憑《愛的初告白(...Baby One More Time)》專輯及同名單曲爆紅,奠定歌壇天后地位,《愛的再告白(Oops!... I Did It Again)》、《Gimme More》等作品至今仍膾炙人口。

本次《Britney:Live in Concert》巡迴將是布蘭妮出道19年以來最大規模巡演,台粉暌違多年,終於有機會近距離和偶像接觸。

美國樂壇天后「小甜甜」布蘭妮在台演唱會,主辦單位在臉書公布消息。(翻攝自臉書)