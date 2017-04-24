盧廣仲扮宅男魯蛇 瞿友寧「大家不喜歡，我去跳海」

盧廣仲露中分額頭搞笑搶鏡。（好風光提供）

〔記者洪素津／台北報導〕盧廣仲首度跨足電視劇演出，在台視、八大、愛奇藝「植劇場」新戲《花甲男孩轉大人》挑大樑飾演一名即將年滿28，大學重考三年、延畢兩年，一事無成，命定要接乩童的魯蛇青年。

盧廣仲為戲改頭換面，拋開招牌的瀏海造型，變身中分頭，脫下眼鏡，操著流利台語加上一身宅男打扮，讓盧廣仲笑回：「拔掉眼鏡跟中分頭，讓我超級沒有安全感，但是搭配上戲中角色個性好像很剛好，於是就豁出去了。」

盧廣仲挑大樑演出《花甲男孩轉大人》扮魯蛇。（好風光提供）

盧廣仲在《花甲》中呈現33種面向的自己，其中一招「翻白眼吃土豆」尤其令網友印象深刻，留言推爆大讚「廣仲好可愛」、「廣仲與花甲完全無違合感」。盧廣仲笑稱：「翻白眼吃土豆這個是因為導演一直不喊卡，所以就即興發揮了，大概就拍了兩次，畢竟這種接近NG邊緣的東西是很曖昧的。」

盧廣仲自創翻白眼吃土豆。（好風光提供）

盧廣仲第一次演戲就和金鐘名導瞿友寧合作，瞿友寧形容盧廣仲「原來喜劇奇才總有一種與旁人不一樣的調子，那種好笑，別人模仿不來，也猜不透。」而瞿友寧更透露，他看著螢幕常常前一秒笑到合不上嘴，下一秒又淚流滿面，他也在自己臉書放話「這部大家不喜歡，我就去跳海。」為新戲蓄勢待發。盧廣仲感謝導演的稱讚表示：「平常自言自語的時候，會覺得自己有一點點好笑，也希望自己可以幽默好笑的對待生活跟周遭朋友，感覺比較不容易被討厭。」且劇中配樂由盧廣仲親自操刀創作及演唱。

《花甲男孩轉大人》為植劇場「原著改編」系列，劇情改編自楊富閔原著小說《花甲男孩》，描述一群長不大的魯蛇爭家產的荒謬故事，將於5月26日上檔。植劇場每週五晚間10點台視首播、每週六晚間10點八大綜合台播出，每週五晚間24點於愛奇藝台灣站準時上線。