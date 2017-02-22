勵志！宅男打電玩 搖身成這部大片導演

《金剛：骷髏島》。（華納提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《金剛》1933年就出現在大銀幕，那年代經濟正蕭條，但仍萬人空巷、一票難求，在當年造成震撼。《金剛：骷髏島》男主角由「邪神」湯姆希德斯頓出任，「是時候該讓這頭美國影史上最偉大的怪獸重回大銀幕了！」

《金剛：骷髏島》導演喬丹沃格特羅伯茲將時空背景設置在1973年，「70年代就像是反射出我們21世紀的照妖鏡，當時越戰尚未結束，政治醜聞充斥，人們不再信任政府，到處都是分裂戰爭，正好反映出現在的世界局勢。」70年代也是人造衛星第一次俯瞰地球，是科學與神話能夠共同生存的最後一段時期，也是是最適合電影的時空背景。

導演喬丹沃格特羅伯茲承認自己從小就是個宅男，最愛打電動與看怪獸電影，在他的設定中，《金剛：骷髏島》不再讓金剛踏上人類的都市，「我們要踏入牠的世界，進入骷髏島上的食物鏈，在那裡，獵人不只被獵，還成了島上怪獸們的食物！」

他補充：「我要把進戲院的人們帶離舒適圈，讓觀眾進入一個裝滿汽油彈與搖滾樂震耳欲聾的直升機中，進入骷髏島之後，出現在觀眾面前的將是一頭能夠一拳打爆直升機的巨大人猿形兇猛巨獸，那是我夢寐以求的電影！」

導演喬丹對負責後製特效的光魔公司技術人員說：「我要人們看到金剛的第一眼，在心中吶喊：『那是神！』牠必須是活生生的，有血有肉，而且我要實地拍攝，我要讓演員在可以互動的環境中，而不是攝影棚內的綠幕舞臺上，我要觀眾相信骷髏島的真實性，同時島上的確存在著金剛與其他巨大的怪獸！」

曾經包辦阿凡達、星際大戰等系列作品的光魔公司出動超過300位動畫師、動態捕捉師與設計家，花了8個月的時間設計這頭神話般生物的外型，18個月才完成金剛全身每一個細節的特效，單單金剛的毛髮本身就是一項龐大的工程，動畫師們花了一整年的時間用手工裝點、雕塑出1900萬根毛髮在各種不同情境下與戰鬥中的呈現方式。

全新版本的金剛身高超過100呎，是目前銀幕上歷任金剛中最大的，特效總監傑夫懷特說：「尺寸給予金剛偉大的特質，牠象徵大自然偉大的力量，人類在牠的身邊簡直微不足道，設計動作的同時必須考量牠的獸性、情感與心靈深度，藉由肢體動作傳達出與靈長類動物相似的情感。」導演喬丹說：「我要讓金剛在骷髏島上是一名絕對的統治者，牠不只會憤怒與攻擊，牠同時是島上莊嚴的生物，維繫著島上生態的平衡，這對這部電影來說也是至關重要的。」