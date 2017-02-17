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男星主演新片宣傳被擋 北捷因「多元成家」打槍

2017/02/17 23:12

生田斗真（右一）主演電影《當他們認真編織時》，日前在柏林影展播出受到好評。（翻攝自柏林影展官網）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕31歲傑尼斯人氣男星生田斗真在新片《當他們認真編織時》中，挑戰性別認同議題，變性後與男星共組多元家庭，該片3月10日將在台上映，片商絕色國際卻透露，宣傳海報上因寫到「多元成家」字眼，被台北捷運公司要求修改。

生田斗真（左）在主演電影《當他們認真編織時》中，與男星桐谷建太共組多元家庭。（翻攝自網路）

生田斗真在片中飾演的「RINKO」雖是男兒身，但內心卻是不折不扣的女人，接受變性手術後，到老人院擔任護士，和男星桐谷建太飾演的「MAKIO」成為戀人，並和「MAKIO」的姪女共組多元家庭，精湛演技獲大批粉絲讚賞。稍早，記者致電片商絕色國際，公關表示他們透過廣告代理商，希望能在捷運站內放置平面廣告，然而週三時接到回覆，「廣告刊登須再討論」，今晚北捷內部的廣告審議委員會開會後，做出結論，向廣告商表示，「因為每個人的見解不同，有不同的預設立場，不希望造成部分人士的過度解讀，希望能將電影海報上有爭議的部分，包括多元成家、還有這樣教小孩文案修改」。

絕色國際表示，他們稍早透過廣告商，收到捷運公司修改通知，認為修改海報文案，將會失去該片想傳達的社會意義，「電影是用非常溫暖與感人的說故事方式，去努力消弭社會對LGBT族群的標籤甚至是歧視，同時希望大家能更用常理心對待身邊各種不同取向的人，我們才會一直以『這樣教小孩』的slogan來廣告這部片。如果要拿掉我們的性平訴求，才能在捷運刊登廣告，那就完全違反我們發行此片的背後精神。我們下周將會透過代理商，持續與北捷溝通，表達不修改的意願，希望能夠以原本的海報直接宣傳」。

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