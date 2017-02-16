睽違14年 《愛是您愛是我》原班人馬重聚拍續集！

經典聖誕佳節電影《愛是您愛是我》，在上映14年後，將找回大部份原班人馬一起拍攝續及短片。（翻攝自獨立報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在2003年上映後，就在全球創下驚人票房紀錄的經典聖誕佳節電影《愛是您愛是我》，聚集包含休葛蘭、柯林佛斯、連恩尼遜、綺拉奈特莉、艾倫瑞克曼等一票巨星，共同演出若干個能串成整部電影的動人小故事，至今仍令人印象相當深刻。而該片上映至今整整過了14年後，現在傳出令影迷聽聞後都興奮不已的好消息，那就是大部分的原班人馬都將回歸，一起拍攝最新續集短片！

《愛是您愛是我》是由數個動人的小短篇所串成的電影，卡司也十分強大。（翻攝自Moviefone）

根據《Digital Spy》報導，「喜劇救濟」（Comic Relief）組織所發起的「紅鼻子節」（Red Nose Day）慈善項目，這次就要幫《愛是您愛是我》的影迷圓夢，找回休葛蘭、綺拉奈特莉、連恩尼遜、柯林佛斯、安德魯林肯等人來拍攝一部14年後的10分鐘續集短片。

休葛蘭、綺拉奈特莉、連恩尼遜、柯林佛斯、安德魯林肯等人都將回歸到《愛是您愛是我》的續集短片拍攝中。（翻攝自fansshare）

對此，當年該片的導演兼編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）就透露：「我從未想像過能為《愛是您愛是我》撰寫續集劇本，不過也認為如果能藉此10分鐘劇情來一窺角色們的近況，似乎也不錯。」而對於這些原班人馬都願意再次回歸來拍攝，讓李察寇蒂斯也十分開心與感激，「在14年後能讓這些演員回來重新扮演這些角色，相信一定會是充滿懷舊意味的一刻」，並希望能藉此短片拋磚引玉，來讓觀眾能多多參與「紅鼻子節」的慈善募款項目。此外，《愛是您愛是我》續集短片將會在英國當地時間的5月24日於BBC ONE播出。

《愛是您愛是我》導演兼編劇李察寇蒂斯對於續集拍攝也感到相當興奮，希望能藉此拋磚引玉，讓觀眾能多多參與「紅鼻子節」的慈善募款項目。（翻攝自Zimbio）