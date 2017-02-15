臉書也有互動相機、限時動態了！台灣全球搶先上線

Facebook相機功能提供數十種特效，例如面具、邊框以及飄雪等互動式特效。（Facebook提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕社群平台競爭大，面對Instagram、Snapchat大搶用戶，Facebook也不得不加強升級，抓緊年輕族群的心，今日宣布台灣、義大利、馬來西亞等全球八個國家，搶先上線全新三大功能，包含互動式相機濾鏡、Facebook限時動態、限時動態悄悄傳，但限制iOS、Android App才能使用，台灣用戶自今晚7點起陸續開放。

Facebook限時動態類似Instagram，限時動態的照片、影片會在24小時之後消失。（Facebook提供）

Facebook已於愛爾蘭測試新功能一段時間，初步擴大涵蓋台灣等八個國家，蒐集使用心得和建議後，未來幾個月逐步拓展全球。

Facebook相機功能提供數十種特效，例如面具、邊框以及飄雪等互動式特效，照片、影片都能玩，特效會不定期更新，之後也會推出台灣限定特效。Facebook限時動態類似Instagram，限時動態的照片、影片會在24小時之後消失。此外，透過限時動態悄悄傳所傳送的照片、影片最多只能被觀看2次，超過24小時，該則動態悄悄話會消失，並且無法再被查看。

透過Facebook限時動態悄悄傳所傳送的照片、影片最多只能被觀看2次。（Facebook提供）