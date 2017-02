集郵天后 梅姨 愛黛兒戰袍都選「他」

英國歌姬愛黛兒葛萊美獎風光奪下五項重要獎項。(Givenchy by Riccardo Tisci提供)

〔記者馮亦寧/台北報導〕素有英國奧斯卡之稱的「英國電影學院獎」堂堂邁入第70屆,入圍最佳女主角獎的「梅姨」梅莉史翠普好像愛上了Givenchy by Riccardo Tisci,這次又穿著該品牌高級訂製服溫婉出席,這也是她繼金球獎之後再次選擇Givenchy by Riccardo Tisci。

愛黛兒表演時身上穿的是Givenchy by Riccardo Tisci高級訂製服。(Givenchy by Riccardo Tisci提供) 梅莉史翠普繼金球獎後再度選擇Givenchy by Riccardo Tisci當作戰袍。(Givenchy by Riccardo Tisci提供)

英國熱鬧,美國也沒閒著。在美國洛杉磯盛大舉行的第59屆葛萊美音樂獎上,勇奪年度最佳專輯、唱片、歌曲等五座重要獎項的世代歌姬愛黛兒無獨有偶的和梅姨同樣選擇Givenchy by Riccardo Tisci高級訂製服,而且愛黛兒從星光大道到典禮表演,整個晚上共穿著三套Givenchy by Riccardo Tisci服裝,好像新娘一樣換裝換不停。