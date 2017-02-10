限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」

2017/02/10 18:43

CUBE娛樂宣佈，張賢勝將重回BEAST，並與2名新人重組BEAST。（翻攝自體育朝鮮）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團「BEAST」出道7年，歷經成員張賢勝退團風波，去年10月與與原經紀公司「Cube娛樂」合約到期雙方和平分手，5名成員則成立新公司「Around US娛樂」活動。未料，今日「Cube娛樂」卻發出震撼彈，宣佈張賢勝將重回「BEAST」，與另2名新人重組，將以3人組的形式活動。

「BEAST」5名成員去年10月才宣佈離開原經紀公司，自立門戶。（翻攝自BEAST臉書）

據韓媒《體育朝鮮》報導，南韓人氣男團「BEAST」日前才宣佈離開「Cube娛樂」，順利自立門戶，原以為雙方是和平分手，沒想到今日「Cube娛樂」卻無預警發布聲明，稱去年4月退團的成員張賢勝，將重回「BEAST」，與另外2名新人組成新BEAST，未來將以3人組合活動。離開原經紀公司的5名成員，恐將無法使用原團名「BEAST」。

張賢勝卻在IG發文表示從未聽過這件事，但隨後又刪除發文。（翻攝自微博）

張賢勝在「Cube娛樂」公佈另組「新BEAST」後，卻在Instagram發文，表示自己從未聽過這件事，完全沒有要重組新BEAST的想法，「我真的覺得由歌手在IG上發表聲明真的是一件不帥氣的事，但還是停下來吧」疑似向經紀公司喊話，沒有重回BEAST的打算，但隨後張賢勝又將該發文刪除。

相關新聞

推薦新聞
米其林一星拉麵 攤販登台 米其林一星拉麵 攤販登台
2017/02/10 19:17
孟耿如甜躺黃子佼大腿 曬女友視角照大讚「帥氣男子」 孟耿如甜躺黃子佼大腿 曬女友視角照大讚「帥氣男子」
2017/02/10 18:59
（影音）張文绮超糗 順口溜「雞爸尾巴」傻傻分不清 （影音）張文绮超糗 順口溜「雞爸尾巴」傻傻分不清
2017/02/10 18:59
奪銅後不停歇！洪荒姐曝每天游到這程度... 奪銅後不停歇！洪荒姐曝每天游到這程度...
2017/02/10 18:52
柏林影展官網列台灣為國家 強國網友玻璃心碎 柏林影展官網列台灣為國家 強國網友玻璃心碎
2017/02/10 18:48
公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」 公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」
2017/02/10 18:43
林志玲認未斷聯言承旭 替復合留一線？ 林志玲認未斷聯言承旭 替復合留一線？
2017/02/10 18:40
你認識這位大帥哥嗎？竟獲勞勃狄尼洛親身傳承人生感悟 你認識這位大帥哥嗎？竟獲勞勃狄尼洛親身傳承人生感悟
2017/02/10 18:25
雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」 雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」
2017/02/10 17:50
吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆 吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆
2017/02/10 17:39
做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？ 做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？
2017/02/10 17:37
走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」 走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」
2017/02/10 17:35
係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光 係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光
2017/02/10 17:26
這道傷痕好深 男星舞台上飆淚 這道傷痕好深 男星舞台上飆淚
2017/02/10 17:24
（影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子 （影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子
2017/02/10 17:16
「爾康」狠甩負評 爆氣嗆腦粉反被讚 「爾康」狠甩負評 爆氣嗆腦粉反被讚
2017/02/10 17:01
Uber今喊停 女星崩潰：沒Uber的日子怎麼辦？ Uber今喊停 女星崩潰：沒Uber的日子怎麼辦？
2017/02/10 16:59
（影音）聲優王子登台揮毫賀新年 情人節笑討巧克力 （影音）聲優王子登台揮毫賀新年 情人節笑討巧克力
2017/02/10 16:59
（影音）老外衝進夜店殺警案現場 失控發酒瘋 （影音）老外衝進夜店殺警案現場 失控發酒瘋
2017/02/10 16:58
《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
2017/02/10 16:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.