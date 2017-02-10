公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」

CUBE娛樂宣佈，張賢勝將重回BEAST，並與2名新人重組BEAST。（翻攝自體育朝鮮）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團「BEAST」出道7年，歷經成員張賢勝退團風波，去年10月與與原經紀公司「Cube娛樂」合約到期雙方和平分手，5名成員則成立新公司「Around US娛樂」活動。未料，今日「Cube娛樂」卻發出震撼彈，宣佈張賢勝將重回「BEAST」，與另2名新人重組，將以3人組的形式活動。

「BEAST」5名成員去年10月才宣佈離開原經紀公司，自立門戶。（翻攝自BEAST臉書）

據韓媒《體育朝鮮》報導，南韓人氣男團「BEAST」日前才宣佈離開「Cube娛樂」，順利自立門戶，原以為雙方是和平分手，沒想到今日「Cube娛樂」卻無預警發布聲明，稱去年4月退團的成員張賢勝，將重回「BEAST」，與另外2名新人組成新BEAST，未來將以3人組合活動。離開原經紀公司的5名成員，恐將無法使用原團名「BEAST」。

張賢勝卻在IG發文表示從未聽過這件事，但隨後又刪除發文。（翻攝自微博）

張賢勝在「Cube娛樂」公佈另組「新BEAST」後，卻在Instagram發文，表示自己從未聽過這件事，完全沒有要重組新BEAST的想法，「我真的覺得由歌手在IG上發表聲明真的是一件不帥氣的事，但還是停下來吧」疑似向經紀公司喊話，沒有重回BEAST的打算，但隨後張賢勝又將該發文刪除。