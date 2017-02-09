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寒流來襲 柯朋宇竟在台中拍的雪景？

2017/02/09 22:15

柯朋宇利用工作空檔，前往人稱「祕境」的台中霧峰落羽松森林一覧美景。（杉朋娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕寒流來襲，許多人緊盯降雪情報，希望有機會上山賞雪，但有眼尖粉絲卻發現，柯朋宇前幾天已經「拍到」雪景，地點在台中霧峰落羽松森林。

柯朋宇利用工作空檔，前往人稱「祕境」的台中霧峰落羽松森林一覧美景。（杉朋娛樂提供）

原來柯朋宇利用工作空檔，前往網路上人稱「祕境」的台中霧峰落羽松森林一覧美景；其實那天沒有下雪，柯朋宇只是把照片「調亮」和「微調色調」，竟然就營造出「冬季戀歌」般的浪漫雪景，在臉書上引來粉絲驚呼連連。已經在臉書上「坦誠」雪景照袐密的柯朋宇，也不忘提醒大家要注意保暖。

去年年底柯朋宇擔綱舞台劇《九層之家》男主角，剛好這段時間在客家電視台播出，不少親友看了之後對他讚譽有加，讓他更有信心在2017年全力衝刺，交出更多音樂和戲劇表演的成績單。另外，年前拍攝的電影也即將在中國推出，柯朋宇期昐了解內地觀眾對他的演出有怎樣的看法，這些資訊會幫助他繼續進步。柯朋宇利用工作空檔，前往人稱「祕境」的台中霧峰落羽松森林一覧美景。（杉朋娛樂提供）

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