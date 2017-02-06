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「炎神」炎亞綸 新春又開砲？！

2017/02/06 14:54

從被訕笑到被敬佩，炎亞綸現在彷彿成了「網路良心」的代名詞。（GQ雜誌提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕每隔一段時間就會自cue話題的「炎神」炎亞綸，向來敢說敢言，並以立場鮮明的言論攻佔新聞版面，有如自走砲的發言，讓很多鄉民都稱他一聲「炎神」。這次在《GQ》2月號封面，他更玩起真心話大冒險，讓人好奇「炎神」這次又有何驚人之語？

從幾年前開始槓上柯文哲和台大醫院，大爆飛輪海團員私下關係等等發言，都掀起大風波，不過炎亞綸還是秉持本色，什麼話都不說不快。對於網路上鄉民的批評，炎亞綸說：「我是真的完全沒感覺了。」

炎亞綸認為：「連演戲都可以去網路上課，在這個資訊爆炸的時代，人有各種方式去完成夢想，最重要的是，不要讓任何人阻止你接近自己的夢想。」（GQ雜誌提供）炎亞綸說自己講的每一句話都不是衝動發言，雖然明白會引發後續效應，但是他還是寧願「說不中聽的話，做自己認為對的事」。去年11月才剛過完31歲生日的炎亞綸說自己想寫劇本，演個類似《地心引力》中珊卓布拉克那樣的獨角戲角色，今年他還預計要去美國上課學編劇跟導演，在新春的真心話大冒險當中，他說「現在的願望很卑微，只要能夠拿到一個完整的劇本就好」。

對於自己的發言，炎亞綸說「就是知道能夠造成多少影響才說，後果如何，我很清楚。」（GQ雜誌提供）

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