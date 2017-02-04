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（影音）神話登台唱嗨玩假人挑戰 台上解扣撩衣嗨翻台粉

2017/02/04 20:38

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓長壽偶像團「神話」今在台4度開唱，粉絲人數從2年前的5000人暴增到9000人。6名團員向來以感情好著稱，演唱會上眾人也玩開，玩起當紅「假人挑戰」遊戲，解釦子、撩衣擺、擦汗樣樣來，讓粉絲們尖叫聲破表。

神話今四度在台開唱，大秀熟男魅力。（記者王文麟攝）神話今四度在台開唱，大秀熟男魅力。（記者王文麟攝）

「神話」出道19年，6名成員從青春偶像，成為均齡37歲的熟男，隊長Eric 去年接連演出夯劇《又是吳海英》、韓綜《一日三餐漁村篇》人氣再翻紅。今一開場團員們穿上白西裝帥氣登場，一連演唱《Brand New》、《Perfect Man》、《Hey, Come on》等歌曲，前進不斷秀國語向粉絲問候，最後詞窮跳針狂喊「大家好」，金烔完也以國語向大家問候，笑喊「大家好久不見，我喝一下水，你們的心、我們的心都一樣。」逗笑粉絲。而「神話」向來以感情好、愛打鬧出名，演唱會上眾人也玩開，李玟雨在玩「假人挑戰」時，開玩笑捉弄成員申彗星，伸手解釦子；金烔完則是跪下環抱申彗星，卻差點碰到敏感位置。為了帶給台粉驚喜，成員們還將《Stay》後面改編，結合周杰倫的《雙截棍》小哼一段，掀起全場尖叫聲。

神話今演唱會共吸金4000萬，預計明天搭機離台，班機不公開。

「神話」李玟雨作勢要解申彗星釦子。（記者王文麟攝）「神話」李玟雨作勢撩Eric衣襬。（記者王文麟攝）「神話」李玟雨解申彗星釦子，申彗星作勢揮拳反擊。（記者王文麟攝）「神話」演唱會。（記者王文麟攝）

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