民視尾牙眾星雲集 廖家儀哽咽：終於有新家

民視尾牙主持人，陳謙文（左起）、林柏妤、廖家儀、王樂妍、江定民。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕民視今日舉辦尾牙，席開近百桌，由主持人江定民、廖家儀、王樂妍、陳謙文、林柏妤展開精彩的晚會。年後民視將搬至林口總部，廖家儀更是在台上哽咽直說我們換新家了。主持群也在空檔受訪表示「真的很開心，對於主持不會緊張反而相當興奮，也期望能夠抽中現金88888最大獎」。

民視尾牙主持人，陳謙文（左起）、林柏妤、廖家儀、王樂妍、江定民。（記者陳逸寬攝）

民視董事長郭倍宏也勉勵大家：「我們有新的總部有新的設備，在同仁的帶領下我們的節目有口皆碑，我們會和民眾站在一起，成為全民的第四權，期望迎向更精彩的媒體新紀元」。

民視尾牙，廖家儀秀辣腿。（記者陳逸寬攝）

尾牙現場眾星雲集，準備的節目也熱鬧非凡，一開場就先來一段青春熱血啦啦隊舞蹈，隨後曹雅雯身著一襲橘紅色長洋深情演唱《思念的歌》，許富凱融合日文和中文演唱《愛情敢會當參詳》，稍晚螢幕情侶王建復和白家綺以及三朵花的方馨、蘇晏霈和樓心潼都將要上台帶來精彩的演出。

民視尾牙，劉香慈。（記者陳逸寬攝） 民視尾牙，彭文正（左）、李晶玉。（記者陳逸寬攝）