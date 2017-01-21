《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮

榮倉奈奈（左起）、吉高由里子、大島優子在日劇《東京妄想女子》中穿搭引起搶購風潮，榮倉身上洋裝要價7萬日幣。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日劇《東京妄想女子》找來吉高由里子、榮倉奈奈、大島優子飾演渴望愛情的單身女子，3人在劇中默契十足的連珠炮對話跟有趣互動，加上不時戳中當今女性痛處的犀利台詞，引起許多女性觀眾共鳴，紛紛直呼：「我懂！我懂！」，開播就創下13.8%高收視，暫居本季日劇收視亞軍寶座，直逼木村拓哉主演日劇《A LIFE～心愛的人》的14.2%。

大島優子、榮倉奈奈、吉高由里子在日劇《東京妄想女子》中飾演渴愛的姊妹淘。（翻攝自《東京妄想女子》官方IG）

在劇中詮釋好姊妹的吉高由里子、榮倉奈奈及大島優子穿搭風格大不同，飾演美甲師的榮倉，全身造型優雅、又充滿女人味，最受女性觀眾歡迎，但價格也是高人一等，連身洋裝每件7萬日幣（約台幣2萬）起跳，名牌外套要價19萬日幣（約台幣5.2萬），手提包更是上看20萬日幣（約台幣5.5萬）。相較之下，吉高跟大島的劇中造型就顯得親民不少，而3人在劇中大玩不同造型，也在網路上掀起一陣熱搜，缺貨潮迅速擴散至各個購物網站，讓3人風光榮登最佳推銷員。

鈴木亮平在日劇《東京妄想女子》中，曾向吉高由里子告白。（緯來日本台提供）

此外，擔綱主演的吉高，在劇中也拋開形象，不但穿上深V洋裝秀出事業線，詮釋懊惱心情時更是大翻白眼，甚至用頭數度猛撞桌子，爆笑行徑層出不窮，表現相當亮眼。該劇今（21日）起每周六晚間10點在緯來日本台播出。

吉高由里子（左起）、榮倉奈奈、大島優子在日劇《東京妄想女子》中穿搭引起搶購風潮，右為男星坂口健太郎。（緯來日本台提供）