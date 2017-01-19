鄧紫棋因舊情學乖了 戀愛不公開只通知結婚

鄧紫棋表示不在意票房數字，認為電影的內容是分享自己的經歷。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鄧紫棋曾和林宥嘉低調交往4年，分手後控訴對方「五大罪狀」，最經典的是年夜飯吃麥當勞，事後卻爆出當時林鄧冷戰，是她不請自來，昨鄧紫棋在自傳電影《一路逆風》首映會上親自回應爆料，認為事情已經過了，就不再多說了，也談到現在對感情的想法。

鄧紫棋在首映會上表示暫時沒有計畫在台灣開演唱會。（香港明報提供）

鄧紫棋談到自己出自傳式電影背後的想法，她認為不同年紀有不同的經歷，電影是分享年輕人如何去追求夢想，對於票房不如理想，她大方地表示，只是想分享個人經歷，不會特別追求票房數字，就算別人問起有多少人想看這部電影，她也笑笑說有一千萬人就好，保持輕鬆豁然的態度。

何超蓮（左）和李蘊（右）出席首映會，也在電影中大談鄧紫棋的戀愛觀。（香港明報提供）

和林宥嘉的戀情雖然結束2年多，她被這段感情影響不少，透露未來就算有戀情也不會選擇公開，「到結婚時才會通知大家」，被問到和圈內人交往會不會多少有顧忌？她說：「我並不是抗拒，也不是怕戀情見光死，只是覺得沒必要承受不同人的眼光和壓力！」