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丹妮婊姐過年遇逼婚 一句神回...下秒親友安靜了

2017/01/19 19:18

宅女小紅、詹惟中、丹妮婊姐、畫龜畫神解過年尷尬問題。（資料照）

〔記者黃筱晴／台北報導〕過年時無止盡的親友話題攻防戰，總是令許多人對這個歡樂的農曆年假期既期待又怕受傷害。今年想要全身而退，來聽聽網紅名人宅女小紅、詹惟中，丹妮婊姐、畫龜畫教你如何聰明妙答！

被譽為「媳婦燈塔」的宅女小紅認為，想要過好年關鍵角色是老公，不管被問工作、問小孩、問回娘家時間，通通拿老公出來擋就對了，是不是豬隊友就看過年這一關！但老實說，過招有時是看當下心情，如果覺得對方出發點是好的，身為好媽媽、好媳婦就順著吧，大過年的不要撕破臉，適時忍耐一下，讓它過去。但如果覺得對方充滿惡意，還是可以用笑笑、有禮貌的臉，找到對方痛點回擊他，不要客氣，但也別生氣。

同樣已婚的命理大師詹惟中，則秉持「天機不可洩漏」的職業習慣，不管遇到什麼問題，都可以用正反分析、模稜兩可、欲拒還迎的「反問法」來搞定。問薪水，就反問「是不是要借錢？」問肚子小孩性別，就反問「那你喜歡男生還是女生？」問政績，你也可以無奈反問「哪任政府做得好過？」不管是給對方軟釘子碰還是引起共鳴，都達到轉移重點的目的！

而未婚組的網紅─丹妮婊姐與「小學課本的逆襲」原創貼圖插畫家─畫龜畫則認為，應視情況決定要「誠實以對」或是「含糊其辭」。丹妮婊姐最常擺著坦然而冷漠的時尚撲克臉，默默講出社會血淋淋現況，比如「朋友結婚1年就離婚了，還要找律師很麻煩。」自然就會讓對方接不下去；畫龜畫則認為白目親友通常都是在你還沒啥成就時要打擊你，因此趕快運用「欺敵戰術」，不管對方怎麼提問，都搶先稱讚對方「越來越年輕漂亮，都快認不出來了。」讓對方一時目眩神迷，就能達到化解尷尬的目的啦！

 

【想看更多名人、網紅的過年妙問妙答？敬請鎖定2017.01.20週五的週末生活版！保證好笑又實用。】

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