（影音）吳慷仁回歸三立 驚爆最後一次演偶像劇

謝佳見（左起）、吳慷仁、張立昂出席「華劇三帥暨週五華劇《極品絕配》卡司發佈記者會」。（記者宋志雄攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立今舉辦「華劇三帥暨週五華劇《極品絕配》卡司發佈記者會」，吳慷仁睽違三立4年多重返三立，謝佳見、張立昂特地現身歡迎，不過吳慷仁卻語出驚人表示，這部戲可能是他最後的一部偶像劇，之後將不會再接演。

謝佳見（左起）、吳慷仁、張立昂出席「華劇三帥暨週五華劇《極品絕配》卡司發佈記者會」。（記者宋志雄攝）

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吳慷仁表示其實在今年得到金鐘獎之後，就想過是不是該演一部偶像劇了，很巧的是這時候三立就找過來，因此連劇本也沒有看就答應，原本年前要開拍的《極品絕配》，為了他修改劇本，到今年才拍攝，他用「停損點」來形容這次重返三立的演出，不諱言年紀大了，除了體力不如從前，演出的角色有限，都可以演爸爸了，所以不需要刻意年輕扮偶像，也不適合演太多愛情劇，直呼已經「回不去了」！

吳慷仁還強調：「如果同時有兩部偶像劇找我，我還是會演出三立的戲劇。」覺得這次回三立是人與台的問題，有感情在就自然會回來。而這次為戲也特別減肥，2個月時間從84公斤減到72公斤，吳慷仁還跟劇組的人開玩笑說，如果要拍裸露戲就等到年後吧，他還要利用時間練一下身體。