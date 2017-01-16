回家就好無誤！ 3P尪「明天會更好」放話沒離婚

陳思誠（右）和佟麗婭（左）今年年初爆出婚變。（翻攝自陳思誠微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「ㄚㄚ 」佟麗婭2014年嫁給同為演員的老公陳思誠後，去年1月誕下兒子「朵朵」，近來她不僅接下《瑯琊榜2》的拍攝，還馬上投入軍旅真人秀，堪稱拚命三娘，不料今年年初老公竟被爆出夜會2女！今日，ㄚㄚ在老公偷吃後首度發聲要「重新出發」，讓大家都以為她打算斷開偷腥夫，怎料隨後老公竟然也發文，力保兩人不會離婚！

佟麗婭發文要重新開始。（翻攝自微博）

根據《新浪娛樂》報導，陳思誠今日跟隨老婆的腳步，也於朋友圈中發文回應「出軌」一事，不過令人吃驚的是，陳思誠不僅表示他和佟麗婭沒有離婚，甚至還說「我們都好，也相信明天會更好」，要大家不要相信謠言，也不要傳播謠言，結局大反轉令許多人看傻眼。

陳思誠在朋友圈中發文。（翻攝自微博）

事實上，佟麗婭稍早於朋友圈中的發文不僅曬出和兒子的合照表示「沒有什麼能夠擊垮我」，還自我鼓勵說：「重新開始！ㄚㄚ加油！」因此讓大家以為她就要休掉出軌老公，沒想到隨後老公立馬跳出來說不離婚，事件發展跌破大家眼鏡。且過去兩人受訪時曾談過對於外遇的想法，當時陳思誠不僅直言「誰都會出軌」，ㄚㄚ更回應說「回家就好」，看來如今ㄚㄚ對於老公的態度還真的是「回家就好」。

佟麗婭（右）和陳思誠（左）曾提及對外遇的看法。（截取自秒拍）