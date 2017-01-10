（影音）超心酸！女星慘遭出軌 節目中曾認不出老公聲音

佟麗婭近日被爆出老公偷吃。（翻攝自佟麗婭微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星佟麗婭今日被爆出演員老公陳思誠趁著自己再苦苦拍戲賺錢時，爽勾2女進飯店房間，最慘的是佟麗婭和陳思誠的小孩還不滿周歲，甚至佟麗婭生產完沒多久就參加超苦的軍旅節目《真正男子漢》，讓網友對陳思誠一片撻伐！不過更心酸的是，近日佟麗婭之前在節目中跟老公通電話的情節被翻出，且她竟然認不出老公聲音讓人超尷尬。

佟麗婭（左）和陳思誠（右）2014年結婚。（翻攝自佟麗婭微博）

佟麗婭被爆出老公偷吃後，有網友就翻出之前佟在《真正男子漢》中打電話給老公的環節，當時佟打電話過去之後，她和好友楊冪一直對著電話喊「老公」，沒想到最後接電話的卻不是老公陳思誠，而是另有其人表示陳正在拍戲，讓佟麗婭超尷尬，掛掉電話表示「我都沒聽出來他是誰」。這個片段更是讓網友心疼表示，之前看的時候還不覺得有什麼，現在看更令人替佟麗婭感到委屈。

佟麗婭在節目中打電話給老公卻認不出老公的聲音。（截取自秒拍）

更令人毛骨悚然的是，之前王寶強和楊冪都是分別在參加《真正男子漢》的第一季和第二季之後被爆出另一半出軌，當時就有人稱《男子漢》有出軌魔咒，沒想到如今又再加一個佟麗婭。

王寶強（左起）、楊冪和佟麗婭都在參加節目《真正男子漢》後被爆出另一半出軌。（合成圖，翻攝自王寶強、《真正男子漢》微博）

且該節目的招牌橋段就是「打電話」，參加的藝人通常都會打給家人，他們的溫馨對話更是賺觀眾熱淚。但悲慘的是，受傷的王寶強當時打給妻子馬蓉，說要為她努力，沒想到慘遭妻子回覆「幹嘛為我努力，為你自己好嗎」，後來還掛掉王的電話，而楊冪當時則是打電話給爸爸和女兒「小糯米」，卻沒打給老公劉愷威，這些後來都被網友挖出來討論，認為是婚變的端倪。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）