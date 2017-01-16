（影音）楊冪3度想打翻直播手機 遭譏人品素質低

楊冪人紅是非多。（合成圖，翻攝自楊冪微博、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員楊冪是近年來人氣數一數二高的人氣女星，隨便一張自拍或一個舉動都能夠引起話題，不過人紅是非多的她，近日為了和趙又廷主演的新戲《三生三世十里桃花》勤跑宣傳，卻在後台3度拍打直播手機，玩笑開過頭的行徑慘遭網友批評耍大牌、素質和人品低落！

楊冪（左圖、右圖右）3度拍打直播手機。（合成圖，截取自YouTube）

近日，楊冪和趙又廷等人出席新劇《三生三世十里桃花》的發布會，沒想到一段後台影片曝光讓楊冪慘遭罵翻。影片開頭，楊冪朝鏡頭走來，得知正在直播之後竟直言「那干我什麼關係」，甚至工作人員叫她打聲招呼，她竟然以將手機拍打掉的方式來「打招呼」，讓拿著手機的工作人員相當驚慌，一旁的另一名男性工作人員也趕緊過來表示「對不起，那是個意外」。



隨後，楊冪雖然還是敬業宣傳了《三生三世十里桃花》的周邊專輯，但是宣傳完又問了一次「是在做直播嗎」，得到肯定答覆後竟走近鏡頭說「你好」，然後隨即又去拍打手機，一邊笑喊「哎呀沒打著」，不過這次她沒有將手機擊落，拿著手機的工作人員更表明「這次我會拿住」。

楊冪（右七）和趙又廷（左七）主演電視劇的《三生三世十里桃花》。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

接著，楊冪走到趙又廷旁邊坐下，兩人先是對著鏡頭問好，接著趙又廷就問楊冪「他們有沒有問你什麼」，楊冪表示自己一開始就把手機拍掉所以對方沒有問她問題，沒想到兩人因此一起大笑，趙又廷還說「很像妳會做的事」。影片最後楊冪發現還在直播，劈頭直問「還在直播啊，要播到什麼時候」，接著又去打了一次手機。

對於楊冪3度拍打直播手機，大多網友都認為她在「耍大牌」，更直批她「素質低落、人品有問題」。不過也是有人認為，工作人員要做直播卻沒有事先告知，十分不尊重楊冪，且這是她一貫跟工作人員開玩笑的方式，只不過開過頭了。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）