限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）楊冪3度想打翻直播手機 遭譏人品素質低

2017/01/16 17:58

楊冪人紅是非多。（合成圖，翻攝自楊冪微博、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員楊冪是近年來人氣數一數二高的人氣女星，隨便一張自拍或一個舉動都能夠引起話題，不過人紅是非多的她，近日為了和趙又廷主演的新戲《三生三世十里桃花》勤跑宣傳，卻在後台3度拍打直播手機，玩笑開過頭的行徑慘遭網友批評耍大牌、素質和人品低落！

楊冪（左圖、右圖右）3度拍打直播手機。（合成圖，截取自YouTube）

近日，楊冪和趙又廷等人出席新劇《三生三世十里桃花》的發布會，沒想到一段後台影片曝光讓楊冪慘遭罵翻。影片開頭，楊冪朝鏡頭走來，得知正在直播之後竟直言「那干我什麼關係」，甚至工作人員叫她打聲招呼，她竟然以將手機拍打掉的方式來「打招呼」，讓拿著手機的工作人員相當驚慌，一旁的另一名男性工作人員也趕緊過來表示「對不起，那是個意外」。

隨後，楊冪雖然還是敬業宣傳了《三生三世十里桃花》的周邊專輯，但是宣傳完又問了一次「是在做直播嗎」，得到肯定答覆後竟走近鏡頭說「你好」，然後隨即又去拍打手機，一邊笑喊哎呀沒打著」，不過這次她沒有將手機擊落，拿著手機的工作人員更表明「這次我會拿住」。

楊冪（右七）和趙又廷（左七）主演電視劇的《三生三世十里桃花》。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

接著，楊冪走到趙又廷旁邊坐下，兩人先是對著鏡頭問好，接著趙又廷就問楊冪「他們有沒有問你什麼」，楊冪表示自己一開始就把手機拍掉所以對方沒有問她問題，沒想到兩人因此一起大笑，趙又廷還說「很像妳會做的事」。影片最後楊冪發現還在直播，劈頭直問「還在直播啊，要播到什麼時候」，接著又去打了一次手機。

對於楊冪3度拍打直播手機，大多網友都認為她在「耍大牌」，更直批她「素質低落、人品有問題」。不過也是有人認為，工作人員要做直播卻沒有事先告知，十分不尊重楊冪，且這是她一貫跟工作人員開玩笑的方式，只不過開過頭了。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
2017/01/16 10:00
女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展 女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展
2017/01/16 10:42
兒子婚宴能坐主桌？ 包偉銘前妻：這我不知道 兒子婚宴能坐主桌？ 包偉銘前妻：這我不知道
2017/01/16 16:02
張菲留鬍有原因 原來都是為了「他」 張菲留鬍有原因 原來都是為了「他」
2017/01/16 13:25
（影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表 （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
2017/01/16 10:32
人妻薄紗露乳暈！小賈幽會舊情人 人妻薄紗露乳暈！小賈幽會舊情人
2017/01/16 15:25
馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統 馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統
2017/01/16 12:43
女星遇恐怖情人 拿刀刺腿以死相逼 女星遇恐怖情人 拿刀刺腿以死相逼
2017/01/16 17:16
這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物 這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物
2017/01/16 13:09
《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛 《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛
2017/01/16 09:49
犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙 犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙
2017/01/16 09:58
手機殼18萬！女星遭酸虛榮被罵翻 手機殼18萬！女星遭酸虛榮被罵翻
2017/01/16 14:46
（影音）豪乳快要遮不住 網紅辣舞搖美尻 （影音）豪乳快要遮不住 網紅辣舞搖美尻
2017/01/16 15:20
SMAP解散 木村拓哉魅力下滑 SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
2017/01/16 10:51
女星尾牙祭出「木蘭飛彈」 網友笑稱太敬業 女星尾牙祭出「木蘭飛彈」 網友笑稱太敬業
2017/01/16 15:43
五月天面臨「解散危機」 全因瑪莎做了這件事 五月天面臨「解散危機」 全因瑪莎做了這件事
2017/01/16 17:07
（影音）蜜拉帶老公台灣放閃 女兒視訊亂入萌翻 （影音）蜜拉帶老公台灣放閃 女兒視訊亂入萌翻
2017/01/16 12:38
（影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回… （影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回…
2017/01/16 12:53
（影音）82歲林沖凍齡有成 獻唱鑽石亮晶晶 （影音）82歲林沖凍齡有成 獻唱鑽石亮晶晶
2017/01/16 17:13
金陽呼麻擋撈強國財 轉演黑道求生 金陽呼麻擋撈強國財 轉演黑道求生
2017/01/16 16:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.