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國表藝董事長 朱宗慶接任

2017/01/09 18:28

朱宗慶。（記者陳逸寬攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家表演藝術中心董事長陳國慈因屆齡70歲，依規定向文化部提出辭呈，文化部根據國表藝設置條例，向行政院長林全提請聘任新任董事長，經林全核定後，由創立朱宗慶打擊樂團的擊樂家朱宗慶接任，交接儀式預計於11日舉行。

甫獲擊樂名人堂（PAS）肯定的朱宗慶是台灣最具代表性的打擊樂家，並在劇場經營、藝術行政、藝術教育等，都擁有豐富的經驗與表現。大眾聽到文化部選任朱宗慶擔任董事長認為實至名歸，也認為當初一手推動國表藝行政法人化的朱宗慶，將能為國表藝注入更多創意與活力。

朱宗慶透露，自己已經60歲，還能對國家有所貢獻，「我很珍惜，也期待大家跟我一起期待台灣表演藝術的再次起飛。」朱宗慶表示，上任後將嚴守分際，除了上任前的邀約已經簽約須履行外，朱宗慶打擊樂團在他任內將不會接受轄下三館如兩廳院、中歌劇院、高雄衛武營與國家交響樂團的演出邀請，於北、中、南三地的公演，將改為自行向場館租借場地，不再與場館洽談相關合作機會，且以不超過過往規模為原則，並會報請董事會同意。

朱宗慶曾任台北藝術大學校長及國立中正文化中心藝術總監，並一手推動台灣擊樂教育的普及化。

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