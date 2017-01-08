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同志來賓揭露LGBT族群面對的殘酷現實 讓主持人驚呆了

2017/01/08 13:54

美國老牌電視益智節目《家庭問答》主持人史蒂夫哈維（右），最近在節目中才得知LGBT青少年們所會遇到的艱難困境，令他震驚不已。（翻攝自臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自1976年開播至今，已經有41年歷史的美國老牌電視益智節目《家庭問答》（The Family Feud），過去許多參賽者的爆笑搶答至今仍令人印象深刻，不過在去年的名人版家庭問答節目中，氣氛就顯得有些嚴肅又正經，因為以參賽者身分上了該節目的25歲小鮮肉奧運滑雪名將葛斯肯沃西（Gus Kenworthy），就吐露了一個LGBT族群在現實中，所會遇到的殘酷現實，讓主持人史蒂夫哈維（Steve Harvey）聽了簡直不敢置信，被徹底驚呆。

《家庭問答》開播至今已經有41年歷史，相當受觀眾喜愛。（翻攝自Qigongfund）

身為世界頂級自由式滑雪運動員的葛斯肯沃西，在前年透過《ESPN》官方雜誌正式宣告出櫃，他當時吐露早在5歲時就知道自己的性向，但一直忍到2013年左右才有勇氣向家人朋友坦白這件事，整個成長過程幾乎都在痛苦煎熬中度過。而在這集節目中，葛斯肯沃西就說道：「當我跟我的家人出櫃自己是個男同志時，他們都十分支持我、給我很多愛，可惜這並不是很多LGBT青少年們所會遇到的現實，很常發生當他們終於鼓起勇氣跟父母出櫃後，卻被趕出家門、流落街頭的憾事，所以這個『快樂嬉皮基金會』（Happy Hippie Foundation）就是專門為了幫助他們而成立的」，揭露了這個黑暗的社會真相。

25歲小鮮肉葛斯肯沃西除了是奧運滑雪選手外，也是一名已經公開出櫃的男同志。（翻攝自Mstars News）

過去常被來賓的搞笑回答逗到笑翻了的主持人史蒂夫哈維，聽聞此事後，臉上便露出了十分明顯的驚訝之情，難以置信地表示：「我猜我不太能理解這部份（LGBT青少年們因向父母出櫃而被掃地出門），因為如果那是我的孩子，他們就永遠都會是我的孩子，我真的不知道該如何就這樣停止愛我的小孩...這對我來說是絕對不可能發生的」，流露出為人父的慈愛之情。不過，史蒂夫哈維也忍不住開玩笑表示：「如果我的孩子不認真工作的話，那就只能讓他們滾出去了」，引發爆笑。

史蒂夫哈維（右）表示無法理解怎麼會有家長因為孩子是同性戀就停止愛他們，甚至將其趕出家門。（翻攝自臉書）

相關影片：〈影片取自Celebrity Family Feud臉書，如遭移除敬請見諒〉

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