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簡嫚書床下偷看打手槍 驚呼動作「好快」

2017/01/06 19:46

《天黑請閉眼》陳禕倫（右）與簡嫚書演出床戲。（好風光提供）〔記者吳志偉／台北報導〕簡嫚書與陳禕倫在植劇場《天黑請閉眼》第一集閃出小粉紅，兩人飾演高中時代情侶，10年後重逢，又再次同處一張床，不過這次不是床上而是床下，一起「欣賞」黃尚禾打手槍的精湛演出。

《天黑請閉眼》陳禕倫（右）與簡嫚書演出床戲。（好風光提供）

本週播出的新一集內容當中，黃尚禾用聲音詮釋自慰橋段讓人臉紅心跳，喘息聲搭配呻吟聲，光聽聲音就能夠知道他在做什麼，他笑說：「通常我在拍戲前都會和導演討論要怎麼演，唯獨這場戲導演讓我自由發揮。」現場躲在床底下的簡嫚書與陳禕倫是既緊張又害羞，簡嫚書說：「好在黃尚禾是演技實力派，拍3、4次就OK了！」還驚呼他的動作「好快」。

陳禕倫（右）與簡嫚書在床底下聽著黃尚禾打手槍，表情驚恐噁心。（好風光提供）

黃尚禾在劇中飾演行為詭異並犯案動機最明顯的角色，包括前述打手槍及其他變態行為，他表示這些都不算什麼，「只是一直都要『髒髒的』有點難受。」好險有「愛他的媽媽」賴佩霞安慰他，讓他好過一點。

簡嫚書在《天黑請閉眼》露出優美肩背線條。（好風光提供）

陳禕倫在床底下與簡嫚書緊密相貼，他笑著說：「我手撐得很辛苦！」為了這幾場親密戲，他還到處問人該怎麼辦，被告知「事前工作一定要準備好」，不禁讓人想歪，原來指的是「刷牙」。

黃尚禾在《天黑請閉眼》飾演行為詭異並犯案動機最明顯的角色。（好風光提供）

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