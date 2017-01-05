今年迎3成員退伍 SJ有望下半年回歸發新輯！

韓流霸主「SUPER JUNIOR」傳出有望在今年下半年回歸發表新專輯。（翻攝自SSTV）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在全球各地都有超高人氣以及一票死忠鐵粉的韓流霸主「SUPER JUNIOR」，近年來不斷在成員們的接續不斷的兵役問題中度過，已經有數年未能合體，在去年更是創下在軍中的成員高達6名，遠比已經退伍或者還沒入伍的成員人數還多的紀錄，目前老么圭賢也還沒從軍去，所以想看到SJ的10名成員合體依然還有得等。

神童（左）與晟敏（右）都已經在去年12月陸續退伍。（合成圖，翻攝自OSEN、聯合新聞）

不過，去年底才喜迎神童、晟敏回歸的SJ，今年又將有銀赫、東海、始源這「銀始海」3人組要陸續在7、8月退伍返陽，讓人數終於能夠稍稍平衡，韓媒昨天（4日）也報導SJ目前預計將在這3名成員退伍後的下半年，發行距最後一張合體作品《Magic》已經睽違2年的新專輯！雖然老么圭賢的入伍時間仍未確定，但應該還是會在今年內去執行自己應盡的國民義務，目前SJ的這張新作品預計最快就會在始源退伍後的8月中旬就推出，雖然仍舊少了主唱厲旭，不過這樣就能以高達9名成員的模樣合體跟粉絲「E.L.F.」們見面，令人相當期待。

主唱厲旭在去年10月入伍服役，將缺席SJ下半年的新專輯。（翻攝自Newsis） SJ老么圭賢目前是全團唯一還未入伍的成員，不過也預計會在今年內就入伍從軍。（翻攝自STARNEWS）