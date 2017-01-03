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（影音）雷洪慘賠復出八點檔 王瞳渴望今年嫁

2017/01/03 16:31

民視八點檔「幸福來了」開鏡記者會，雷洪、高欣欣。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕民視二十週年八點檔大戲《幸福來了》今舉行開鏡記者會，民視眾藝人皆熱烈盛裝出席，其中許久沒有出演八點檔的雷洪表示自己身體已在最佳狀態，甚至連家務事也都處理完善，要大家不要擔心。另一演員王瞳也分享希望自己在今年能夠步入禮堂，完成終身大事。

民視八點檔「幸福來了」開鏡記者會，王建復、白家綺。（記者潘少棠攝）民視八點檔「幸福來了」開鏡記者會，王瞳、柯叔元、方馨。（記者潘少棠攝）

許久不見的雷洪先前因為嚴重過敏，又碰上自己投資的公司出問題，賠了不少錢，讓他心力交瘁。雷洪說：「幸好有兄弟姊妹的支持，好讓他可以度過難關。」問及賠了多少錢？雷洪謹以手勢「六」帶過，便求饒地說：「不要問啦！再問我要哭了」，便匆匆離開。

民視八點檔「幸福來了」開鏡記者會，蕭大陸。（記者潘少棠攝）

王瞳跟艾成交往多年，先前提到今年有望結婚，但因為艾成都在規畫開店事宜，讓王瞳無奈地說：「都還沒有求婚，什麼都沒有。所以沒那麼快，只是希望在今年啦！」

先前露D奶熱舞的白家綺和王建復繼《風水世家》、《嫁妝》後再度配對，兩人會覺得膩嗎？白家綺笑說：「怎麼會？我們兩人這次的戀情是一段虐戀，勢必會給觀眾不一樣的感覺。」要大家期待一下。

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